Волиняни отримали державні нагороди

Володимира Зеленського.



Вітав та вручав відзнаки заслуженим волинянам заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось під час оперативної наради в середу, 18 вересня, - інформує



Так, за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні здобутки та з нагоди Дня Конституції України присвоїли почесне звання «Заслужений донор України» донорові, пенсіонеру шахтарської праці з Нововолинська Віктору Балюку.



Також, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» медичному директорові з акушерства та гінекології комунального підприємства «Волинський обласний перинатальний центр» обласної ради Роману Савці.



Звання «Заслужений лісівник України» отримав лісничий Пульмівського лісництва Шацького національного природного парку Микола Прасюк. А «Заслуженою працівницею сільського господарства України» стала операторка машинного доїння сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Ольга Давидюк.



Валентин Цьось подякував за роботу усім нагородженим та побажав їм сили, натхнення, довголіття та благополуччя у родинах.









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