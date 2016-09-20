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На Волині тисячі роботодавців платили працівникам зарплату, меншу за «мінімалку»

На Волині тисячі роботодавців платили працівникам зарплату, меншу за «мінімалку»
У 2019 році на Волині виявили понад 4 500 роботодавців, які платили найманим працівникам зарплату, що нижча від мінімально встановленого розміру, а це на сьогодні – 4 173 гривні.

Про це під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації розповів, виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Сергій Кондратюк.

За його словами, цьогоріч податківці здійснили 262 рейди, в результаті яких виявили 704 неоформлених найманих працівників. Кондратюк запевнив, що за результатами проведеної роботи працівників-«зайців» таки оформили.

Він додав, що 4537 об’єктів господарювання цьогоріч дозволяли собі виплачувати працівникам зарплату, нижчу від мінімально встановленого розміру. З такими роботодавцями провели роботу як податківці, так і відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування.

«3200 суб’єктів господарювання переконали. Вони зреагували і підняли зарплату до мінімально встановленого розміру, а подекуди і вище», - запевнив Кондратюк.

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Теги: зарплата, мінімалка, роботодавці
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