На Волині тисячі роботодавців платили працівникам зарплату, меншу за «мінімалку»
Сьогодні, 14:50
У 2019 році на Волині виявили понад 4 500 роботодавців, які платили найманим працівникам зарплату, що нижча від мінімально встановленого розміру, а це на сьогодні – 4 173 гривні.
Про це під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації розповів, виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Сергій Кондратюк.
За його словами, цьогоріч податківці здійснили 262 рейди, в результаті яких виявили 704 неоформлених найманих працівників. Кондратюк запевнив, що за результатами проведеної роботи працівників-«зайців» таки оформили.
Він додав, що 4537 об’єктів господарювання цьогоріч дозволяли собі виплачувати працівникам зарплату, нижчу від мінімально встановленого розміру. З такими роботодавцями провели роботу як податківці, так і відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування.
«3200 суб’єктів господарювання переконали. Вони зреагували і підняли зарплату до мінімально встановленого розміру, а подекуди і вище», - запевнив Кондратюк.
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Про це під час оперативної наради у Волинській облдержадміністрації розповів, виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Сергій Кондратюк.
За його словами, цьогоріч податківці здійснили 262 рейди, в результаті яких виявили 704 неоформлених найманих працівників. Кондратюк запевнив, що за результатами проведеної роботи працівників-«зайців» таки оформили.
Він додав, що 4537 об’єктів господарювання цьогоріч дозволяли собі виплачувати працівникам зарплату, нижчу від мінімально встановленого розміру. З такими роботодавцями провели роботу як податківці, так і відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування.
«3200 суб’єктів господарювання переконали. Вони зреагували і підняли зарплату до мінімально встановленого розміру, а подекуди і вище», - запевнив Кондратюк.
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