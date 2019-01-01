У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*
Сьогодні, 19:23
21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ ПортCity відбудеться грандіозна модна подія для найменших.
В рамках події:
- 3 10:00 – примірка модних образів
- З 11:00 дефіле, підготовка
- З 13:00 make-up та зачіски
- З 15:00 покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.
Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels.
«Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids!» – запрошують у ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В рамках події:
- 3 10:00 – примірка модних образів
- З 11:00 дефіле, підготовка
- З 13:00 make-up та зачіски
- З 15:00 покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.
Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels.
«Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids!» – запрошують у ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*
Сьогодні, 19:23
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
Сьогодні, 18:46
Медіа