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У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*

У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*
21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ ПортCity відбудеться грандіозна модна подія для найменших.

В рамках події:

- 3 10:00 – примірка модних образів
- З 11:00 дефіле, підготовка
- З 13:00 make-up та зачіски
- З 15:00 покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.

Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels.

«Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids!» – запрошують у ТРЦ «ПортCity».

У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*

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Теги: ПортCity
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