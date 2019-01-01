У ТРЦ «ПортCity» відбудеться грандіозна модна подія для найменших*





В рамках події:



- 3 10:00 – примірка модних образів

- З 11:00 дефіле, підготовка

- З 13:00 make-up та зачіски

- З 15:00 покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.



Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels.



«Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids!» – запрошують у ТРЦ «ПортCity».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 вересня в рамках всеукраїнського «Ukrainian Fashion Day Kids» в ТРЦ ПортCity відбудеться грандіозна модна подія для найменших.В рамках події:- 3 10:00 – примірка модних образів- З 11:00 дефіле, підготовка- З 13:00 make-up та зачіски- З 15:00 покази, а також протягом усієї події розважальна програма та подарунки для гостей.Партнери події магазини одягу: Reserved, Xoka. Організатор - UniModels.«Чекаємо малих модників та модниць на Ukrainian Fashion Day Kids!» – запрошують у ТРЦ «ПортCity».

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