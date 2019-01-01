У базах адрес не існує: лучани не можуть заплатити за «комуналку» після перейменування провулку

У Луцьку через прогалини у проекті рішення жителі провулку Черешневого не можуть оплатити комунальні послуги вже декілька місяців.Про це стало відомо з допису на Facebook-сторінці депутата ЛуцькрадиВін зазначив, що на сесії міської ради подали проект рішення про перейменування серед інших провулку «Червоноармійський» на провулок «Черешневий». Рішення підтримали. Але, як виявилось, на провулку «Червоноармійському» не було зареєстровано жодного будинку.«Це означає, що у людей не було в будинкових книгах зазначено, що вони проживають на провулку «Червоноармійському». Цей факт не зупинив чиновників міської ради при підготовці даного проекту рішення. Більше того після прийняття даного рішення відповідальні особи приблизно визначили які будинки мають належати до новоствореного провулку «Черешневий» та примусово декомунізували більше десятка будинків вулиці Героїв УПА», – йдеться у дописі.«Таким чином, на зараз маємо ситуацію, коли цілий ряд будинків. в будинкових книгах котрих зазначено, що вони знаходяться за адресою вулиця Героїв УПА без відповідного рішення міської ради отримали адресу провулок «Черешневий»Зі слів чиновників, саме ці будинки уже понад 10 років мали б отримати нові адреси так як знаходяться паралельно вулиці Героїв УПА, але хтось у міській раді не до кінця виконав свою роботу, а от тепер настав час виправляти помилки. Саме цікаво, що з мешканцями даних будинків, до цього ніхто навіть не спробував поспілкуватись», – підкреслив чиновник.Проблема заключається у тому, пояснює депутат, що мешканці вже декілька місяців не можуть сплатити плату за комунальні послуги та інше. У базах їх адрес просто не існує. «Інший аспект цієї проблеми у тому, що в рамках закону про декомунізацію, дефакто декомунізували вулицю Героїв УПА – що є нонсенсом», зазначив Богдан Богонос.Також депутат додав, що разом з Миколою Федіком та зацікавленими мешканцями Вишкова вони спробували знайти вирішення даної проблеми, але «не зійшлись у методах із відповідальними особами міської ради».«Ну що ж. На початку наступного місяця спробуємо знайти шляхи вирішення на комісії міської ради», – резюмував обранець громади.