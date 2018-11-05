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На Волині безвісти зник пенсіонер

На Волині безвісти зник пенсіонер
Розшукують Володимира Михайловича Артема, 1938 року народження, який сам проживав у Любомлі.

15-го вересня в обідню пору він покинув будинок в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівської, - пише видання Кордон.

Зазначають, що 17-го вересня в період з 14:00 до 15:00 схожого чоловіка бачили на зупинці біля колишньої автостанції в селищі Луків Турійського району.

На даний час місце перебування особи невідоме. Повідомляють, що в чоловіка можуть бути провали в пам’яті.

Якщо хтось бачив цього чоловіка, чи комусь щось відомо про його долю, просять звертатися у Любомльський відділ поліції або телефонувати на лінію “102”.

На Волині безвісти зник пенсіонер

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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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