На Волині безвісти зник пенсіонер





15-го вересня в обідню пору він покинув будинок в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівської, - пише видання



Зазначають, що 17-го вересня в період з 14:00 до 15:00 схожого чоловіка бачили на зупинці біля колишньої автостанції в селищі Луків Турійського району.



На даний час місце перебування особи невідоме. Повідомляють, що в чоловіка можуть бути провали в пам’яті.



Якщо хтось бачив цього чоловіка, чи комусь щось відомо про його долю, просять звертатися у Любомльський відділ поліції або телефонувати на лінію “102”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують Володимира Михайловича Артема, 1938 року народження, який сам проживав у Любомлі.15-го вересня в обідню пору він покинув будинок в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівської, - пише видання Кордон Зазначають, що 17-го вересня в період з 14:00 до 15:00 схожого чоловіка бачили на зупинці біля колишньої автостанції в селищі Луків Турійського району.На даний час місце перебування особи невідоме. Повідомляють, що в чоловіка можуть бути провали в пам’яті.Якщо хтось бачив цього чоловіка, чи комусь щось відомо про його долю, просять звертатися у Любомльський відділ поліції або телефонувати на лінію “102”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію