На Волині безвісти зник пенсіонер
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Розшукують Володимира Михайловича Артема, 1938 року народження, який сам проживав у Любомлі.
15-го вересня в обідню пору він покинув будинок в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівської, - пише видання Кордон.
Зазначають, що 17-го вересня в період з 14:00 до 15:00 схожого чоловіка бачили на зупинці біля колишньої автостанції в селищі Луків Турійського району.
На даний час місце перебування особи невідоме. Повідомляють, що в чоловіка можуть бути провали в пам’яті.
Якщо хтось бачив цього чоловіка, чи комусь щось відомо про його долю, просять звертатися у Любомльський відділ поліції або телефонувати на лінію “102”.
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15-го вересня в обідню пору він покинув будинок в напрямку лісового масиву за межами вулиці Машівської, - пише видання Кордон.
Зазначають, що 17-го вересня в період з 14:00 до 15:00 схожого чоловіка бачили на зупинці біля колишньої автостанції в селищі Луків Турійського району.
На даний час місце перебування особи невідоме. Повідомляють, що в чоловіка можуть бути провали в пам’яті.
Якщо хтось бачив цього чоловіка, чи комусь щось відомо про його долю, просять звертатися у Любомльський відділ поліції або телефонувати на лінію “102”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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