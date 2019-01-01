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Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
У Словенії, в місті Рогла відбувся чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації серед дорослих і юніорів.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

В змаганнях брало понад 300 учасників з 30 країн Європи. Змагання проводились в важких гірських масивах на висоті 1500 метрів над рівнем моря.

В складі збірної команди України виступали спортсмени з Луцька, а саме МСУ Мельник Христина, яка в особистому заліку посіла 6-те місце на класичній дистанції і в спринті посіла 11-те місце, а в загальнокомандному заліку в складі збірної команди України спортсменки юніорки вибороли золоті медалі.

Серед юніорів виступав в складі збірної команди Іщук Владислав, який в особистому заліку в спринті посів 5 місце, а на класичній дистанції посів 4те місце де трохи не дотягнув до медалі, а в загальнокомандному заліку команда юніорів України здобула бронзові нагороди.

Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт
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