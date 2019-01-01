Волиняни виступили на міжнародному чемпіонаті зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

У Словенії, в місті Рогла відбувся чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації серед дорослих і юніорів.Про це повідомили у пресслужбі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.В змаганнях брало понад 300 учасників з 30 країн Європи. Змагання проводились в важких гірських масивах на висоті 1500 метрів над рівнем моря.В складі збірної команди України виступали спортсмени з Луцька, а саме МСУ, яка в особистому заліку посіла 6-те місце на класичній дистанції і в спринті посіла 11-те місце, а в загальнокомандному заліку в складі збірної команди України спортсменки юніорки вибороли золоті медалі.Серед юніорів виступав в складі збірної команди, який в особистому заліку в спринті посів 5 місце, а на класичній дистанції посів 4те місце де трохи не дотягнув до медалі, а в загальнокомандному заліку команда юніорів України здобула бронзові нагороди.