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Відрізали електроенергію: на Волині сусіди посварилися через платіжку за світло. ВІДЕО

Відрізали електроенергію: на Волині сусіди посварилися через платіжку за світло. ВІДЕО
В кооперативі "Злагода родин" у Заборолі мешкають трохи більше десяти сімей. Тільки от між деякими сусідами злагоди немає. Адже одні сусіди відрізали електроенергію іншим.

Подружжя Бегалів розповідають, що одного дня біля свого лічильника побачили електрика. Після того – світло зникло, - інформує 12 канал.

На зборах піднімали два питання: перше – про паління трави, друге – про, нібито, втрати електроенергії в кооперативі. Кожного місяця по 500 кіловат. Про це заявив голова кооперативу Вадим Веніславський. А звинуватив у цьому сім’ю Бегалів.

Петра Бегаля таке звинувачення здивувало. Чоловік запевняє, що платить чесно. У доказ показує платіжки.

Також каже, що родиною намагаються економити. Адже розпочали облаштовувати другий поверх будинку.

Дружина Світлана каже, що не могла уявити як складно жити без електроенергії.

Люди діляться: жити без світла – ніби повернутись на століття назад.

Справжня причина відключення, на думку Петра, в особистій неприязні керівника кооперативу до їхньої родини. Адже з самого початку, коли Веніславські переїхали сюди жити у них не склалось спілкування.

Справа в тому, що ділянку, де нині будинок Бегалів, нібито хотів придбати нинішній глава кооперативу. От і затаїлося зло. Тому, коли стали сусідами, сварилися через найменші дрібниці.


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Теги: "добросусідство", кооператив на Волині, електроенергія
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Коментарі 1
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