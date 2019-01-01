Відрізали електроенергію: на Волині сусіди посварилися через платіжку за світло. ВІДЕО





Подружжя Бегалів розповідають, що одного дня біля свого лічильника побачили електрика. Після того – світло зникло, - інформує



На зборах піднімали два питання: перше – про паління трави, друге – про, нібито, втрати електроенергії в кооперативі. Кожного місяця по 500 кіловат. Про це заявив голова кооперативу Вадим Веніславський. А звинуватив у цьому сім’ю Бегалів.



Петра Бегаля таке звинувачення здивувало. Чоловік запевняє, що платить чесно. У доказ показує платіжки.



Також каже, що родиною намагаються економити. Адже розпочали облаштовувати другий поверх будинку.



Дружина Світлана каже, що не могла уявити як складно жити без електроенергії.



Люди діляться: жити без світла – ніби повернутись на століття назад.



Справжня причина відключення, на думку Петра, в особистій неприязні керівника кооперативу до їхньої родини. Адже з самого початку, коли Веніславські переїхали сюди жити у них не склалось спілкування.



Справа в тому, що ділянку, де нині будинок Бегалів, нібито хотів придбати нинішній глава кооперативу. От і затаїлося зло. Тому, коли стали сусідами, сварилися через найменші дрібниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кооперативі "Злагода родин" у Заборолі мешкають трохи більше десяти сімей. Тільки от між деякими сусідами злагоди немає. Адже одні сусіди відрізали електроенергію іншим.Подружжярозповідають, що одного дня біля свого лічильника побачили електрика. Після того – світло зникло, - інформує 12 канал. На зборах піднімали два питання: перше – про паління трави, друге – про, нібито, втрати електроенергії в кооперативі. Кожного місяця по 500 кіловат. Про це заявив голова кооперативу. А звинуватив у цьому сім’ю Бегалів.Петра Бегаля таке звинувачення здивувало. Чоловік запевняє, що платить чесно. У доказ показує платіжки.Також каже, що родиною намагаються економити. Адже розпочали облаштовувати другий поверх будинку.Дружина, що не могла уявити як складно жити без електроенергії.Люди діляться: жити без світла – ніби повернутись на століття назад.Справжня причина відключення, на думку Петра, в особистій неприязні керівника кооперативу до їхньої родини. Адже з самого початку, коли Веніславські переїхали сюди жити у них не склалось спілкування.Справа в тому, що ділянку, де нині будинок Бегалів, нібито хотів придбати нинішній глава кооперативу. От і затаїлося зло. Тому, коли стали сусідами, сварилися через найменші дрібниці.

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