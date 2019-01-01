вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту

Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
Волинянин із вищою освітою, який має на утриманні двох малолітніх дітей, будучи підприємцем, хотів незаконно придбати для власного вживання наркотичний засіб – канабіс на інтернет-ресурсі, однак попався поліцейським та пішов до суду.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пише Конкурент.

Волинянин одразу ж перерахував на електронний гаманець криптовалютою суму коштів, еквівалентну 900 гривень, в якості оплати за вищевказаний товар, який згодом отримав у відділенні «Нової пошти». Того ж дня працівники поліції вилучили в нього вказану речовину.

Під час досудового розслідування між прокурором та волинянином було укладено угоду про визнання винуватості.

Тож у результаті суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинуваченого визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), призначивши покарання – 1 020 гривень штрафу.

Також з чоловіка стягнули 942 гривень судових витрат за проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, торгівля, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
Сьогодні, 18:46
Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО
Сьогодні, 18:38
У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
Сьогодні, 18:32
Повідомили програму святкування річниці волинського селища
Сьогодні, 18:26
Схожі новини
Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків
01 липень, 13:03
Судили волинянина, який продавав наркотичні таблетки Судили волинянина, який продавав наркотичні таблетки
02 квітень, 15:49
Зловили волинянина, який торгував наркотиками Зловили волинянина, який торгував наркотиками
21 березень, 13:47
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
19 березень, 17:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
Сьогодні, 18:46
 0
Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО
Сьогодні, 18:38
 0
У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
Сьогодні, 18:32
 0
Повідомили програму святкування річниці волинського селища
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿