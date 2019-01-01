Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пише



Волинянин одразу ж перерахував на електронний гаманець криптовалютою суму коштів, еквівалентну 900 гривень, в якості оплати за вищевказаний товар, який згодом отримав у відділенні «Нової пошти». Того ж дня працівники поліції вилучили в нього вказану речовину.



Під час досудового розслідування між прокурором та волинянином було укладено угоду про визнання винуватості.



Тож у результаті суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинуваченого визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), призначивши покарання – 1 020 гривень штрафу.



Також з чоловіка стягнули 942 гривень судових витрат за проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин із вищою освітою, який має на утриманні двох малолітніх дітей, будучи підприємцем, хотів незаконно придбати для власного вживання наркотичний засіб – канабіс на інтернет-ресурсі, однак попався поліцейським та пішов до суду.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пише Конкурент Волинянин одразу ж перерахував на електронний гаманець криптовалютою суму коштів, еквівалентну 900 гривень, в якості оплати за вищевказаний товар, який згодом отримав у відділенні «Нової пошти». Того ж дня працівники поліції вилучили в нього вказану речовину.Під час досудового розслідування між прокурором та волинянином було укладено угоду про визнання винуватості.Тож у результаті суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинуваченого визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), призначивши покарання – 1 020 гривень штрафу.Також з чоловіка стягнули 942 гривень судових витрат за проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

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