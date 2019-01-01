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Волинянину підпалили господарську будівлю

Волинянину підпалили господарську будівлю
До Камінь-Каширського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в приміщенні господарської будівлі чоловік виявив сліди підпалу.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що невідома особа проникла в будівлю та здійснила підпал, - повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції

Загорання припинили працівниками ДСНС, ніхто з людей не постраждав.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

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Теги: Камінь-Каширський район, умисний підпал, будинок
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