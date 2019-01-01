Волинянину підпалили господарську будівлю





На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що невідома особа проникла в будівлю та здійснила підпал, - повідомляє



Загорання припинили працівниками ДСНС, ніхто з людей не постраждав.



Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Камінь-Каширського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в приміщенні господарської будівлі чоловік виявив сліди підпалу.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що невідома особа проникла в будівлю та здійснила підпал, - повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції Загорання припинили працівниками ДСНС, ніхто з людей не постраждав.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію