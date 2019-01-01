Волинянину підпалили господарську будівлю
Сьогодні, 16:32
До Камінь-Каширського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в приміщенні господарської будівлі чоловік виявив сліди підпалу.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що невідома особа проникла в будівлю та здійснила підпал, - повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції
Загорання припинили працівниками ДСНС, ніхто з людей не постраждав.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.
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На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що невідома особа проникла в будівлю та здійснила підпал, - повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції
Загорання припинили працівниками ДСНС, ніхто з людей не постраждав.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліцейські проводять всі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.
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