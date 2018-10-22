Автомобільний лохотрон: «купівля» машини обійшлася лучанину у кругленьку суму





Так, 17 вересня до поліції із заявою звернувся 49-річний лучанин, - пише ГУНП у Волинській області.



Зловмисник під приводом продажу жителю обласного центру Волині автомобіля привласнив понад 1,8 тисяч доларів США. Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.



Слідчі за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність до скоєння цього злочину 26-річного жителя Луцька.



Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляйте за номером телефону «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські викрили автомобільного шахрая.Так, 17 вересня до поліції із заявою звернувся 49-річний лучанин, - пише ГУНП у Волинській області.Зловмисник під приводом продажу жителю обласного центру Волині автомобіля привласнив понад 1,8 тисяч доларів США. Зловмиснику загрожує, зокрема, обмеження волі на строк до трьох років.Слідчі за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність до скоєння цього злочину 26-річного жителя Луцька.Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляйте за номером телефону «102».

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