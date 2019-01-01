Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю
Сьогодні, 17:05
Лучанин, який представився працівником зі встановлення вікон, "кинув" на гроші 28-річну дівчину.
Так, до поліції за допомогою звернулася жителька Ківерцівського району, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Вона повідомила, що місяць тому невідома особа під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон незаконно заволоділа її грошима в сумі 2 тисячі гривень.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства 30-річного жителя Луцького району.
Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлює причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.
Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».
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Так, до поліції за допомогою звернулася жителька Ківерцівського району, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Вона повідомила, що місяць тому невідома особа під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон незаконно заволоділа її грошима в сумі 2 тисячі гривень.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства 30-річного жителя Луцького району.
Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлює причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.
Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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