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Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю

Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю
Лучанин, який представився працівником зі встановлення вікон, "кинув" на гроші 28-річну дівчину.

Так, до поліції за допомогою звернулася жителька Ківерцівського району, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Вона повідомила, що місяць тому невідома особа під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон незаконно заволоділа її грошима в сумі 2 тисячі гривень.

Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства 30-річного жителя Луцького району.

Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлює причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.

Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».


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Теги: лучанин, шахрайська схема, встановлення вікон
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