Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю





Так, до поліції за допомогою звернулася жителька Ківерцівського району, - інформує пресслужба



Вона повідомила, що місяць тому невідома особа під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон незаконно заволоділа її грошима в сумі 2 тисячі гривень.



Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства 30-річного жителя Луцького району.



Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлює причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.



Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який представився працівником зі встановлення вікон, "кинув" на гроші 28-річну дівчину.Так, до поліції за допомогою звернулася жителька Ківерцівського району, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. Вона повідомила, що місяць тому невідома особа під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон незаконно заволоділа її грошима в сумі 2 тисячі гривень.Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства 30-річного жителя Луцького району.Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлює причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляти поліцію за номером телефону «102».

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