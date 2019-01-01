В Україні хочуть відмінити трудові книжки

Дмитро Дубілет планує за 6-9 місяців перевести всі документи, що стосуються кадрових питань в уряді, в електронний формат.



Про це він написав у Facebook, передає



"Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо зі шматка, на який припадає більша частина паперового документообігу — кадрового (він же HR). За моєю оцінкою, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно. А скільки витрачається даремно часу і талантів — оцінити неможливо", - підкреслив він.



За словами міністра, уряд має намір заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі. На думку Дубілета, такий захід може здатися занадто суворим, але буде прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям, а також винищувати паперові процеси в держорганах.



"Тут мимохідь зауважу, що останнім часом держава стала примушувати громадян отримувати ЄЦП на "флешках" (токенах). Це неправильно. До цієї проблеми теж доберемося. Позбавляємося зайвого. Копії дипломів (є реєстр), інформація про пов'язані компанії (є реєстр), копії паспортів (є ЄЦП), автобіографія (кому вона взагалі потрібна) і багато іншого", - написав Дубілет.



Він також зазначив, що найближчим часом трудові книжки теж мають піти в історію.



"Весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень і т. д. — у цифру. У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, мають залишитися в минулому столітті. Це також буде корисно для бізнесу. Сильно спростимо всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростимо і скоротимо в 3-4 рази", - підкреслив він.



Міністр КМУ планує зосередитися на створенні єдиного реєстру держслужбовців, оскільки це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів. Зараз HR-інформація розпорошена по різних органах у найрізноманітніших форматах.



Для цього, зазначив Дубілет, владі доведеться змінити кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ з особливою увагою до кібербезпеки. "Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - написав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр Кабінету міністрівпланує за 6-9 місяців перевести всі документи, що стосуються кадрових питань в уряді, в електронний формат.Про це він написав у Facebook, передає Укрінформ. "Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо зі шматка, на який припадає більша частина паперового документообігу — кадрового (він же HR). За моєю оцінкою, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно. А скільки витрачається даремно часу і талантів — оцінити неможливо", - підкреслив він.За словами міністра, уряд має намір заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі. На думку Дубілета, такий захід може здатися занадто суворим, але буде прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям, а також винищувати паперові процеси в держорганах."Тут мимохідь зауважу, що останнім часом держава стала примушувати громадян отримувати ЄЦП на "флешках" (токенах). Це неправильно. До цієї проблеми теж доберемося. Позбавляємося зайвого. Копії дипломів (є реєстр), інформація про пов'язані компанії (є реєстр), копії паспортів (є ЄЦП), автобіографія (кому вона взагалі потрібна) і багато іншого", - написав Дубілет.Він також зазначив, що найближчим часом трудові книжки теж мають піти в історію."Весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень і т. д. — у цифру. У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, мають залишитися в минулому столітті. Це також буде корисно для бізнесу. Сильно спростимо всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростимо і скоротимо в 3-4 рази", - підкреслив він.Міністр КМУ планує зосередитися на створенні єдиного реєстру держслужбовців, оскільки це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів. Зараз HR-інформація розпорошена по різних органах у найрізноманітніших форматах.Для цього, зазначив Дубілет, владі доведеться змінити кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ з особливою увагою до кібербезпеки. "Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - написав міністр.

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