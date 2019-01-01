Повідомили програму святкування річниці волинського селища
Сьогодні, 18:26
Опублікували програму святкування 535-ої річниці селища Любешів.
Про це стало відомо на сайті селища, – передає Район.Любешів.
Отож, програма святкування дня селища виглядає так:
Виставки-продаж виробів народних умільців.
Виставка НПП «Прип'ять-Стохід».
Виставка дерев'яних виробів і мініатюр майстра Валентина Поліщука.
Виставка ДП СЛАП «Любешівагроліс».
Виставка-продаж кондитерських і кулінарних виробів Любешівського технічного коледжу.
Виставка (майстер-клас) «Лялька-мотанка».
Майстер-клас «Пошиття еко-торбинок».
Майстер-клас Будинку дитячої та юнацької творчості – Центральна площа селища, 11:30 год.
Урочиста церемонія відкриття свята. Літературно-музичний захід «Мій милий серцю, Любешів….», присвячений 535-й річниці з Дня першої писемної згадки про селище Любешів – Центральна площа селища, 12:00 год.
Дитячі атракціони – Селищний парк, 11:00 год.
Виставка «Символ твоєї свободи. Виставка творчих робіт сучасних художників України (у рамках художнього пленеру «Подих Полісся») – Келія монастиря піярів, 13:00 год.
Концертна програма гостей свята. Аматорські колективи м. Ковель, м. К-Каширський. Колективи філій Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради – Селищний парк, 14:00 год.
Виставка традиційних народних страв «Поліська гостина» – Селищний парк, 14:00 год.
Прогулянка на бричці, дитячі розваги – Селищний парк 14:30 год.
Календарна зустріч з футболу чемпіонату Волинської області («Прип'ять Любешів – «Будівельник» Маневичі) – Стадіон «Колос», 14:00, 16:00 год.
Святковий концерт з нагоди Дня Любешева за участю колективу «Полішуки» та окремих естрадних виконавців із Білорусі – Центральна площа селища, 18:00 год.
Святкова дискотека – Центральна площа селища, 22:00 год.
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Про це стало відомо на сайті селища, – передає Район.Любешів.
Отож, програма святкування дня селища виглядає так:
Виставки-продаж виробів народних умільців.
Виставка НПП «Прип'ять-Стохід».
Виставка дерев'яних виробів і мініатюр майстра Валентина Поліщука.
Виставка ДП СЛАП «Любешівагроліс».
Виставка-продаж кондитерських і кулінарних виробів Любешівського технічного коледжу.
Виставка (майстер-клас) «Лялька-мотанка».
Майстер-клас «Пошиття еко-торбинок».
Майстер-клас Будинку дитячої та юнацької творчості – Центральна площа селища, 11:30 год.
Урочиста церемонія відкриття свята. Літературно-музичний захід «Мій милий серцю, Любешів….», присвячений 535-й річниці з Дня першої писемної згадки про селище Любешів – Центральна площа селища, 12:00 год.
Дитячі атракціони – Селищний парк, 11:00 год.
Виставка «Символ твоєї свободи. Виставка творчих робіт сучасних художників України (у рамках художнього пленеру «Подих Полісся») – Келія монастиря піярів, 13:00 год.
Концертна програма гостей свята. Аматорські колективи м. Ковель, м. К-Каширський. Колективи філій Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради – Селищний парк, 14:00 год.
Виставка традиційних народних страв «Поліська гостина» – Селищний парк, 14:00 год.
Прогулянка на бричці, дитячі розваги – Селищний парк 14:30 год.
Календарна зустріч з футболу чемпіонату Волинської області («Прип'ять Любешів – «Будівельник» Маневичі) – Стадіон «Колос», 14:00, 16:00 год.
Святковий концерт з нагоди Дня Любешева за участю колективу «Полішуки» та окремих естрадних виконавців із Білорусі – Центральна площа селища, 18:00 год.
Святкова дискотека – Центральна площа селища, 22:00 год.
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