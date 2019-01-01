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Повідомили програму святкування річниці волинського селища

Повідомили програму святкування річниці волинського селища
Опублікували програму святкування 535-ої річниці селища Любешів.

Про це стало відомо на сайті селища, – передає Район.Любешів.

Отож, програма святкування дня селища виглядає так:

Виставки-продаж виробів народних умільців.

Виставка НПП «Прип'ять-Стохід».

Виставка дерев'яних виробів і мініатюр майстра Валентина Поліщука.

Виставка ДП СЛАП «Любешівагроліс».

Виставка-продаж кондитерських і кулінарних виробів Любешівського технічного коледжу.

Виставка (майстер-клас) «Лялька-мотанка».

Майстер-клас «Пошиття еко-торбинок».

Майстер-клас Будинку дитячої та юнацької творчості – Центральна площа селища, 11:30 год.

Урочиста церемонія відкриття свята. Літературно-музичний захід «Мій милий серцю, Любешів….», присвячений 535-й річниці з Дня першої писемної згадки про селище Любешів – Центральна площа селища, 12:00 год.

Дитячі атракціони – Селищний парк, 11:00 год.

Виставка «Символ твоєї свободи. Виставка творчих робіт сучасних художників України (у рамках художнього пленеру «Подих Полісся») – Келія монастиря піярів, 13:00 год.

Концертна програма гостей свята. Аматорські колективи м. Ковель, м. К-Каширський. Колективи філій Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради – Селищний парк, 14:00 год.

Виставка традиційних народних страв «Поліська гостина» – Селищний парк, 14:00 год.

Прогулянка на бричці, дитячі розваги – Селищний парк 14:30 год.

Календарна зустріч з футболу чемпіонату Волинської області («Прип'ять Любешів – «Будівельник» Маневичі) – Стадіон «Колос», 14:00, 16:00 год.

Святковий концерт з нагоди Дня Любешева за участю колективу «Полішуки» та окремих естрадних виконавців із Білорусі – Центральна площа селища, 18:00 год.

Святкова дискотека – Центральна площа селища, 22:00 год.

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Теги: Любешів, Волинь, свято
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