Повідомили програму святкування річниці волинського селища





Про це стало відомо на сайті селища, – передає



Отож, програма святкування дня селища виглядає так:



Виставки-продаж виробів народних умільців.



Виставка НПП «Прип'ять-Стохід».



Виставка дерев'яних виробів і мініатюр майстра Валентина Поліщука.



Виставка ДП СЛАП «Любешівагроліс».



Виставка-продаж кондитерських і кулінарних виробів Любешівського технічного коледжу.



Виставка (майстер-клас) «Лялька-мотанка».



Майстер-клас «Пошиття еко-торбинок».



Майстер-клас Будинку дитячої та юнацької творчості – Центральна площа селища, 11:30 год.



Урочиста церемонія відкриття свята. Літературно-музичний захід «Мій милий серцю, Любешів….», присвячений 535-й річниці з Дня першої писемної згадки про селище Любешів – Центральна площа селища, 12:00 год.



Дитячі атракціони – Селищний парк, 11:00 год.



Виставка «Символ твоєї свободи. Виставка творчих робіт сучасних художників України (у рамках художнього пленеру «Подих Полісся») – Келія монастиря піярів, 13:00 год.



Концертна програма гостей свята. Аматорські колективи м. Ковель, м. К-Каширський. Колективи філій Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради – Селищний парк, 14:00 год.



Виставка традиційних народних страв «Поліська гостина» – Селищний парк, 14:00 год.



Прогулянка на бричці, дитячі розваги – Селищний парк 14:30 год.



Календарна зустріч з футболу чемпіонату Волинської області («Прип'ять Любешів – «Будівельник» Маневичі) – Стадіон «Колос», 14:00, 16:00 год.



Святковий концерт з нагоди Дня Любешева за участю колективу «Полішуки» та окремих естрадних виконавців із Білорусі – Центральна площа селища, 18:00 год.



Святкова дискотека – Центральна площа селища, 22:00 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували програму святкування 535-ої річниці селища Любешів.Про це стало відомо на сайті селища, – передає Район.Любешів Отож, програма святкування дня селища виглядає так:Виставки-продаж виробів народних умільців.Виставка НПП «Прип'ять-Стохід».Виставка дерев'яних виробів і мініатюр майстра Валентина Поліщука.Виставка ДП СЛАП «Любешівагроліс».Виставка-продаж кондитерських і кулінарних виробів Любешівського технічного коледжу.Виставка (майстер-клас) «Лялька-мотанка».Майстер-клас «Пошиття еко-торбинок».Майстер-клас Будинку дитячої та юнацької творчості – Центральна площа селища, 11:30 год.Урочиста церемонія відкриття свята. Літературно-музичний захід «Мій милий серцю, Любешів….», присвячений 535-й річниці з Дня першої писемної згадки про селище Любешів – Центральна площа селища, 12:00 год.Дитячі атракціони – Селищний парк, 11:00 год.Виставка «Символ твоєї свободи. Виставка творчих робіт сучасних художників України (у рамках художнього пленеру «Подих Полісся») – Келія монастиря піярів, 13:00 год.Концертна програма гостей свята. Аматорські колективи м. Ковель, м. К-Каширський. Колективи філій Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради – Селищний парк, 14:00 год.Виставка традиційних народних страв «Поліська гостина» – Селищний парк, 14:00 год.Прогулянка на бричці, дитячі розваги – Селищний парк 14:30 год.Календарна зустріч з футболу чемпіонату Волинської області («Прип'ять Любешів – «Будівельник» Маневичі) – Стадіон «Колос», 14:00, 16:00 год.Святковий концерт з нагоди Дня Любешева за участю колективу «Полішуки» та окремих естрадних виконавців із Білорусі – Центральна площа селища, 18:00 год.Святкова дискотека – Центральна площа селища, 22:00 год.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію