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У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю

У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
У Луцьку інспектори муніципальної варти викрили продавців магазинів на торгівлі сурогатом.

Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.

На вулиці Карбишева працівники муніципальної варти в ході реагування на звернення небайдужих громадян виявмлм та зафіксували продаж алкогольних напоїв, який реалізовували підприємливі громадянки прямо з багажника власного автомобіля.

Інші порушення були зафіксовані на вулиці Вахтангова, 43 та вулиці Черняховського, 1.

На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук, склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.

У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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