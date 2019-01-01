У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
Сьогодні, 17:25
У Луцьку інспектори муніципальної варти викрили продавців магазинів на торгівлі сурогатом.
Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
На вулиці Карбишева працівники муніципальної варти в ході реагування на звернення небайдужих громадян виявмлм та зафіксували продаж алкогольних напоїв, який реалізовували підприємливі громадянки прямо з багажника власного автомобіля.
Інші порушення були зафіксовані на вулиці Вахтангова, 43 та вулиці Черняховського, 1.
На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук, склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
На вулиці Карбишева працівники муніципальної варти в ході реагування на звернення небайдужих громадян виявмлм та зафіксували продаж алкогольних напоїв, який реалізовували підприємливі громадянки прямо з багажника власного автомобіля.
Інші порушення були зафіксовані на вулиці Вахтангова, 43 та вулиці Черняховського, 1.
На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук, склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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