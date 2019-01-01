У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю

У Луцьку інспектори муніципальної варти викрили продавців магазинів на торгівлі сурогатом.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.На вулиці Карбишева працівники муніципальної варти в ході реагування на звернення небайдужих громадян виявмлм та зафіксували продаж алкогольних напоїв, який реалізовували підприємливі громадянки прямо з багажника власного автомобіля.Інші порушення були зафіксовані на вулиці Вахтангова, 43 та вулиці Черняховського, 1.На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук, склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень.