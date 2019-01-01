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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі,
Любешеві – висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень – +13…+15.

Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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