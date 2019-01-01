Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 вересня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі,

Любешеві – висока ймовірність дощу.



Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень – +13…+15.



Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі,Любешеві – висока ймовірність дощу.Температура повітря вночі до +4…+6 градусів, удень – +13…+15.Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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