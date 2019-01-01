вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація

У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.
Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, вибух, метро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
Сьогодні, 18:13
Багатодітна жінка з Волині отримала звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 18:05
У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
Сьогодні, 17:54
На Волині вперше в Україні у районній лікарні провели надскладну операцію на серці
Сьогодні, 17:27
У Луцьку вчергове викрили продавців сурогатного алкоголю
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро Киянин, якому не вистачило грошей на жетон, «замінував» метро
08 вересень, 21:32
У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета
29 серпень, 07:27
У Києві в метро під потягом загинула жінка У Києві в метро під потягом загинула жінка
12 липень, 11:42
У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою
28 квітень, 13:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Волинянин в інтернеті купляв наркотики за криптовалюту
Сьогодні, 18:46
 0
Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО
Сьогодні, 18:38
 0
У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
Сьогодні, 18:32
 0
Повідомили програму святкування річниці волинського селища
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿