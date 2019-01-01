У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація

У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро.Про це повідомила прес-служба столичної поліції.Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план.До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.