У Києві чоловік заблокував міст і погрожує вибухом: триває спецоперація
Сьогодні, 17:54
У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро.
Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.
«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.
Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
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Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.
«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито.
Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
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