У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
Сьогодні, 18:13
Луцька міська рада виплатить одноразову допомогу сімом військовослужбовцям, які уклали контракт з військом, у розмірі 5 тисяч гривень.
Про це йдеться у розпорядженні, підписаному в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.
Зазначають, що загальна сума виплат складає 35 тисяч гривень.
Виплату нададуть військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2019 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку.
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Про це йдеться у розпорядженні, підписаному в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.
Зазначають, що загальна сума виплат складає 35 тисяч гривень.
Виплату нададуть військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2019 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку.
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