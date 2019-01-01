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У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу

У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу
Луцька міська рада виплатить одноразову допомогу сімом військовослужбовцям, які уклали контракт з військом, у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це йдеться у розпорядженні, підписаному в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.

Зазначають, що загальна сума виплат складає 35 тисяч гривень.

Виплату нададуть військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2019 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку.

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Теги: Луцьк, Луцькрада
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