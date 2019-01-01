У Луцьку контрактникам виплатять одноразову допомогу





Про це йдеться у розпорядженні, підписаному в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.



Зазначають, що загальна сума виплат складає 35 тисяч гривень.



Виплату нададуть військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у 2019 році і на час укладання контракту зареєстровані в місті Луцьку.

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