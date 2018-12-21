Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанин Павло Цапюк.



Чоловік зазначив, що інцидент трапився 18 вересня, близько 17:20.



«Хто знайде (викрадену «бананку», – ред.) - прошу повернути. За репост вдячний.



Буває... хто по Глушець чи поруч - зверніть увагу на прохожих», – просить чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки обікрали автівку.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанинЧоловік зазначив, що інцидент трапився 18 вересня, близько 17:20.«Хто знайде (викрадену «бананку», – ред.) - прошу повернути. За репост вдячний.Буває... хто по Глушець чи поруч - зверніть увагу на прохожих», – просить чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію