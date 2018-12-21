Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО
Сьогодні, 18:38
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки обікрали автівку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанин Павло Цапюк.
Чоловік зазначив, що інцидент трапився 18 вересня, близько 17:20.
«Хто знайде (викрадену «бананку», – ред.) - прошу повернути. За репост вдячний.
Буває... хто по Глушець чи поруч - зверніть увагу на прохожих», – просить чоловік.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лучанин Павло Цапюк.
Чоловік зазначив, що інцидент трапився 18 вересня, близько 17:20.
«Хто знайде (викрадену «бананку», – ред.) - прошу повернути. За репост вдячний.
Буває... хто по Глушець чи поруч - зверніть увагу на прохожих», – просить чоловік.
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