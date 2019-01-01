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У популярному ток-шоу говоритимуть про децентралізацію на Волині. ВІДЕО

У популярному ток-шоу говоритимуть про децентралізацію на Волині. ВІДЕО
Коли закінчиться реформа децентралізації в Україні? Як буде поділено Волинську область та які нові територіальні органи будуть створені? Хто забезпечуватиме соціальне фінансування у новостворених районах та які повноваження матимуть префектури?

Все про реформу децентралізації на Волині та чи торкнуться зміни самих волинян дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості програми: Ірина Вахович – голова Волинської обласної ради, Тарас Яковлев – голова Луцької районної адміністрації та Михайло Наход – співзасновник ГО ГР «Свідомі».

«Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!» – запрошують у пресслужбі ток-шоу.

У популярному ток-шоу говоритимуть про децентралізацію на Волині. ВІДЕО



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Теги: Протилежний погляд
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