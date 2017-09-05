На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Сьогодні, 21:14
Фестиваль «Український коровай-сузір’я», який відбудеться 6-го жовтня у Володимирі-Волинському, запрошує на майстер-клас із хусткування.
Майстер-клас для володимирчан та гостей фестивалю проведе знана хусткувальниця Львівщини Віра Олеш, – розповідають організатори фестивалю виданню Район.Володимир-Волинський.
Усім охочим майстриня пов’яже хустини за давніми зразками, а також розповість про традиції хусткування в різних областях України, значення цього головного убору та про символізм хустки.
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Майстер-клас для володимирчан та гостей фестивалю проведе знана хусткувальниця Львівщини Віра Олеш, – розповідають організатори фестивалю виданню Район.Володимир-Волинський.
Усім охочим майстриня пов’яже хустини за давніми зразками, а також розповість про традиції хусткування в різних областях України, значення цього головного убору та про символізм хустки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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