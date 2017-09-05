На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування





Майстер-клас для володимирчан та гостей фестивалю проведе знана хусткувальниця Львівщини Віра Олеш, – розповідають організатори фестивалю виданню



Усім охочим майстриня пов’яже хустини за давніми зразками, а також розповість про традиції хусткування в різних областях України, значення цього головного убору та про символізм хустки.



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