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На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування

На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Фестиваль «Український коровай-сузір’я», який відбудеться 6-го жовтня у Володимирі-Волинському, запрошує на майстер-клас із хусткування.

Майстер-клас для володимирчан та гостей фестивалю проведе знана хусткувальниця Львівщини Віра Олеш, – розповідають організатори фестивалю виданню Район.Володимир-Волинський.

Усім охочим майстриня пов’яже хустини за давніми зразками, а також розповість про традиції хусткування в різних областях України, значення цього головного убору та про символізм хустки.
На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування

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Теги: фестиваль, зусткування, майстер-клас, Український коровай-сузір’я
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