вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням

Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Нововолинський водоканал повідомляє, що у зв’язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста 18-19 вересня 2019 року можливе пониження тиску та погіршення якості води у місті Нововолинську.

Реконструкцію водопровідних мереж Нововолинська ведуться за проектом третьої черги заміни водогонів, – інформує БУГ з посиланням на адміністрацію КП «Нововолинськводоканал».

У випадку виникнення питань та пропозицій, просять звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, водоканал, водопровід, реконструкція, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики
Сьогодні, 21:55
Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 21:31
На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Сьогодні, 21:14
В Україні хочуть відмінити трудові книжки
Сьогодні, 20:49
У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
Сьогодні, 20:27
Схожі новини
У Нововолинську проводять капітальну реконструкцію водопроводу. ФОТО У Нововолинську проводять капітальну реконструкцію водопроводу. ФОТО
06 липень, 23:42
«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу «На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу
23 квітень, 07:28
У Нововолинську тариф на воду збільшиться майже вдвічі У Нововолинську тариф на воду збільшиться майже вдвічі
12 вересень, 15:54
Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО Вулиці Нововолинська затопило. ФОТО. ВІДЕО
30 серпень, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики
Сьогодні, 21:55
 0
Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 21:31
 0
На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Сьогодні, 21:14
 0
В Україні хочуть відмінити трудові книжки
Сьогодні, 20:49
 0
У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
Сьогодні, 20:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿