Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 21:31
Нововолинський водоканал повідомляє, що у зв’язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста 18-19 вересня 2019 року можливе пониження тиску та погіршення якості води у місті Нововолинську.
Реконструкцію водопровідних мереж Нововолинська ведуться за проектом третьої черги заміни водогонів, – інформує БУГ з посиланням на адміністрацію КП «Нововолинськводоканал».
У випадку виникнення питань та пропозицій, просять звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.
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Реконструкцію водопровідних мереж Нововолинська ведуться за проектом третьої черги заміни водогонів, – інформує БУГ з посиланням на адміністрацію КП «Нововолинськводоканал».
У випадку виникнення питань та пропозицій, просять звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.
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