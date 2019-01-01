Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням





Реконструкцію водопровідних мереж Нововолинська ведуться за проектом третьої черги заміни водогонів, – інформує



У випадку виникнення питань та пропозицій, просять звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський водоканал повідомляє, що у зв’язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста 18-19 вересня 2019 року можливе пониження тиску та погіршення якості води у місті Нововолинську.Реконструкцію водопровідних мереж Нововолинська ведуться за проектом третьої черги заміни водогонів, – інформує БУГ з посиланням на адміністрацію КП «Нововолинськводоканал».У випадку виникнення питань та пропозицій, просять звертатись на підприємство “Нововолинськводоканал” за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м.Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.

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