У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики





Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Допитана в судовому засіданні неповнолітня обвинувачена повністю визнала свою вину та відшкодувала збитки.



Тож, зважаючи, що учениця вперше вчинила злочин середньої тяжкості, щиро розкаювалася та після крадіжки мала бездоганну поведінку, суд ухвалив визнати її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та на підставі ч. 1 ст. 105 КК України (Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру) передав під нагляд її матері, строком на 1 рік.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в магазині WATSONS, що на проспекті Відродження, неповнолітня учениця Луцької вечірньої (змінної) школи викрала тональну основу, крем і туш на 388 грн 49 коп.Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Конкурент" Допитана в судовому засіданні неповнолітня обвинувачена повністю визнала свою вину та відшкодувала збитки.Тож, зважаючи, що учениця вперше вчинила злочин середньої тяжкості, щиро розкаювалася та після крадіжки мала бездоганну поведінку, суд ухвалив визнати її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та на підставі ч. 1 ст. 105 КК України (Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру) передав під нагляд її матері, строком на 1 рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію