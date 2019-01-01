вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики

У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики
У Луцьку в магазині WATSONS, що на проспекті Відродження, неповнолітня учениця Луцької вечірньої (змінної) школи викрала тональну основу, крем і туш на 388 грн 49 коп.

Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Конкурент".

Допитана в судовому засіданні неповнолітня обвинувачена повністю визнала свою вину та відшкодувала збитки.

Тож, зважаючи, що учениця вперше вчинила злочин середньої тяжкості, щиро розкаювалася та після крадіжки мала бездоганну поведінку, суд ухвалив визнати її винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та на підставі ч. 1 ст. 105 КК України (Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру) передав під нагляд її матері, строком на 1 рік.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, школярка, суд, косметика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики
Сьогодні, 21:55
Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 21:31
На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Сьогодні, 21:14
В Україні хочуть відмінити трудові книжки
Сьогодні, 20:49
У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
Сьогодні, 20:27
Схожі новини
У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки
29 серпень, 08:06
У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів
27 серпень, 15:59
Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами
22 липень, 17:53
З локомотивного депо на Волині хотіли вкрасти пальне З локомотивного депо на Волині хотіли вкрасти пальне
21 липень, 07:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку школярку спіймали на крадіжці косметики
Сьогодні, 21:55
 0
Через реконструкцію мереж у місті на Волині можливі проблеми з водопостачанням
Сьогодні, 21:31
 0
На фестивалі на Волині проведуть майстер-клас із хусткування
Сьогодні, 21:14
 0
В Україні хочуть відмінити трудові книжки
Сьогодні, 20:49
 0
У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
Сьогодні, 20:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿