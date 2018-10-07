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У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння

У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У рамках проекту «Превенція конфліктів серед дітей і дорослих через шкільні служби порозуміння» у Боратинській громаді створили ШСП у трьох місцевих школах I-III ступенів – ЗОШ с. Боратин, ЗОШ с. Рованці та Баївській ЗОШ.

Про це йдеться на сайті громади.

Додамо, що Боратинська сільська рада перемогла у конкурсі проектів Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг, що впроваджується організацією «Партнерство кожній дитині» за підтримки U-LEAD з Європою.

Перед початком впровадження проекту з кожним закладом освіти підписали меморандум про співпрацю, провели презентацію ШСП як інструменту вирішення конфліктів мирним шляхом та на конкурсній основі відібрали 8 учасників і координаторів шкільних служб.

Впродовж минулого тижня учасники пройшли насичений курс навчання «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння», яке провела експертка Інститут миру і порозуміння.

Наступними етапами проекту буде обладнання кабінетів ШСП, закупівля літератури з психології, конфліктології й особистісного розвитку та організація конкурсу учнівських ініціатив «Ні конфліктам», спрямованих на попередження і подолання конфліктів у закладі освіти та громаді.

У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння
У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння

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Теги: Боратин, школа, шкільна служба порозуміння
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