У громаді під Луцьком запровадили шкільні служби порозуміння





Про це йдеться на



Додамо, що Боратинська сільська рада перемогла у конкурсі проектів Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг, що впроваджується організацією «Партнерство кожній дитині» за підтримки U-LEAD з Європою.



Перед початком впровадження проекту з кожним закладом освіти підписали меморандум про співпрацю, провели презентацію ШСП як інструменту вирішення конфліктів мирним шляхом та на конкурсній основі відібрали 8 учасників і координаторів шкільних служб.



Впродовж минулого тижня учасники пройшли насичений курс навчання «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння», яке провела експертка Інститут миру і порозуміння.



Наступними етапами проекту буде обладнання кабінетів ШСП, закупівля літератури з психології, конфліктології й особистісного розвитку та організація конкурсу учнівських ініціатив «Ні конфліктам», спрямованих на попередження і подолання конфліктів у закладі освіти та громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проекту «Превенція конфліктів серед дітей і дорослих через шкільні служби порозуміння» у Боратинській громаді створили ШСП у трьох місцевих школах I-III ступенів – ЗОШ с. Боратин, ЗОШ с. Рованці та Баївській ЗОШ.Про це йдеться на сайті громади.Додамо, що Боратинська сільська рада перемогла у конкурсі проектів Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг, що впроваджується організацією «Партнерство кожній дитині» за підтримки U-LEAD з Європою.Перед початком впровадження проекту з кожним закладом освіти підписали меморандум про співпрацю, провели презентацію ШСП як інструменту вирішення конфліктів мирним шляхом та на конкурсній основі відібрали 8 учасників і координаторів шкільних служб.Впродовж минулого тижня учасники пройшли насичений курс навчання «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння», яке провела експертка Інститут миру і порозуміння.Наступними етапами проекту буде обладнання кабінетів ШСП, закупівля літератури з психології, конфліктології й особистісного розвитку та організація конкурсу учнівських ініціатив «Ні конфліктам», спрямованих на попередження і подолання конфліктів у закладі освіти та громаді.

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