Електронна карта мереж: у «Луцькводоканалі» готуються до запуску геоінформаційної системи
Сьогодні, 22:26
У Луцьку презентували проєкт «Геоінформаційні системи в житлово-комунальному господарстві» на прикладі КП «Луцькводоканал».
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Впровадження проєкту дозволить здійснити ревізію усіх існуючих мереж водопостачання та водовідведення у Луцьку, керувати діяльністю мереж за допомогою точної електронної карти, виявляти достовірне розташування усіх проблемних зон та поступово усувати їх, забезпечити економне використання і достатнє постачання питної води, регулювати точний контроль тиску в трубопроводах, а також впроваджувати ряд ефективних енергозберігаючих заходів. З огляду на це, проєкт необхідний для налагодження якісної роботи та подальшого розвитку підприємства.
Геоінформаційна система в майбутньому забезпечить ряд ефективних можливостей:
- здійснити повну інвентаризацію усіх мереж водопостачання і водовідведення, отримати достовірну і повну інформацію про всі елементи, їх розташування, технічний стан, виконати більш точну прив’язку об'єктів мережі до місцевості;
- візуально відтворити схеми усіх колодязів/камер;
- виявити недостатні та надлишкові тиски в системі;
- знайти перевантажені ділянки мереж, що обмежують пропускну здатність трубопроводів;
- здійснювати щорічний аналіз, оцінку та поліпшення роботи мереж та об’єктів;
- спрогнозувати подальший розвиток та обслуговування мереж, їх модернізацію та оновлення;
- зібрати всі дані в єдиному електронному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі, грамотно та ефективно налагодити взаємодію всіх підрозділів підприємства.
Інженер підприємства «НП РІКОМ», що спеціалізується на розробці та впровадженні розрахунково-інформаційних комплексів для ЖКГ Володимир Сіренко продемонстрував роботу системи на прикладі КП «Луцькводканал» та додав, що подібне також впроваджується у Тернополі, Чернігові та Сумах.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
Впровадження проєкту дозволить здійснити ревізію усіх існуючих мереж водопостачання та водовідведення у Луцьку, керувати діяльністю мереж за допомогою точної електронної карти, виявляти достовірне розташування усіх проблемних зон та поступово усувати їх, забезпечити економне використання і достатнє постачання питної води, регулювати точний контроль тиску в трубопроводах, а також впроваджувати ряд ефективних енергозберігаючих заходів. З огляду на це, проєкт необхідний для налагодження якісної роботи та подальшого розвитку підприємства.
Геоінформаційна система в майбутньому забезпечить ряд ефективних можливостей:
- здійснити повну інвентаризацію усіх мереж водопостачання і водовідведення, отримати достовірну і повну інформацію про всі елементи, їх розташування, технічний стан, виконати більш точну прив’язку об'єктів мережі до місцевості;
- візуально відтворити схеми усіх колодязів/камер;
- виявити недостатні та надлишкові тиски в системі;
- знайти перевантажені ділянки мереж, що обмежують пропускну здатність трубопроводів;
- здійснювати щорічний аналіз, оцінку та поліпшення роботи мереж та об’єктів;
- спрогнозувати подальший розвиток та обслуговування мереж, їх модернізацію та оновлення;
- зібрати всі дані в єдиному електронному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі, грамотно та ефективно налагодити взаємодію всіх підрозділів підприємства.
Інженер підприємства «НП РІКОМ», що спеціалізується на розробці та впровадженні розрахунково-інформаційних комплексів для ЖКГ Володимир Сіренко продемонстрував роботу системи на прикладі КП «Луцькводканал» та додав, що подібне також впроваджується у Тернополі, Чернігові та Сумах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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