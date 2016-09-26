Електронна карта мереж: у «Луцькводоканалі» готуються до запуску геоінформаційної системи





Про це інформують на



Впровадження проєкту дозволить здійснити ревізію усіх існуючих мереж водопостачання та водовідведення у Луцьку, керувати діяльністю мереж за допомогою точної електронної карти, виявляти достовірне розташування усіх проблемних зон та поступово усувати їх, забезпечити економне використання і достатнє постачання питної води, регулювати точний контроль тиску в трубопроводах, а також впроваджувати ряд ефективних енергозберігаючих заходів. З огляду на це, проєкт необхідний для налагодження якісної роботи та подальшого розвитку підприємства.



Геоінформаційна система в майбутньому забезпечить ряд ефективних можливостей:



- здійснити повну інвентаризацію усіх мереж водопостачання і водовідведення, отримати достовірну і повну інформацію про всі елементи, їх розташування, технічний стан, виконати більш точну прив’язку об'єктів мережі до місцевості;

- візуально відтворити схеми усіх колодязів/камер;

- виявити недостатні та надлишкові тиски в системі;

- знайти перевантажені ділянки мереж, що обмежують пропускну здатність трубопроводів;

- здійснювати щорічний аналіз, оцінку та поліпшення роботи мереж та об’єктів;

- спрогнозувати подальший розвиток та обслуговування мереж, їх модернізацію та оновлення;

- зібрати всі дані в єдиному електронному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі, грамотно та ефективно налагодити взаємодію всіх підрозділів підприємства.



Інженер підприємства «НП РІКОМ», що спеціалізується на розробці та впровадженні розрахунково-інформаційних комплексів для ЖКГ Володимир Сіренко продемонстрував роботу системи на прикладі КП «Луцькводканал» та додав, що подібне також впроваджується у Тернополі, Чернігові та Сумах.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували проєкт «Геоінформаційні системи в житлово-комунальному господарстві» на прикладі КП «Луцькводоканал».Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Впровадження проєкту дозволить здійснити ревізію усіх існуючих мереж водопостачання та водовідведення у Луцьку, керувати діяльністю мереж за допомогою точної електронної карти, виявляти достовірне розташування усіх проблемних зон та поступово усувати їх, забезпечити економне використання і достатнє постачання питної води, регулювати точний контроль тиску в трубопроводах, а також впроваджувати ряд ефективних енергозберігаючих заходів. З огляду на це, проєкт необхідний для налагодження якісної роботи та подальшого розвитку підприємства.Геоінформаційна система в майбутньому забезпечить ряд ефективних можливостей:- здійснити повну інвентаризацію усіх мереж водопостачання і водовідведення, отримати достовірну і повну інформацію про всі елементи, їх розташування, технічний стан, виконати більш точну прив’язку об'єктів мережі до місцевості;- візуально відтворити схеми усіх колодязів/камер;- виявити недостатні та надлишкові тиски в системі;- знайти перевантажені ділянки мереж, що обмежують пропускну здатність трубопроводів;- здійснювати щорічний аналіз, оцінку та поліпшення роботи мереж та об’єктів;- спрогнозувати подальший розвиток та обслуговування мереж, їх модернізацію та оновлення;- зібрати всі дані в єдиному електронному комплексі, щоденно оновлювати інформацію про елементи мережі, грамотно та ефективно налагодити взаємодію всіх підрозділів підприємства.Інженер підприємства «НП РІКОМ», що спеціалізується на розробці та впровадженні розрахунково-інформаційних комплексів для ЖКГпродемонстрував роботу системи на прикладі КП «Луцькводканал» та додав, що подібне також впроваджується у Тернополі, Чернігові та Сумах.

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