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Поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет. ФОТО

Поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет. ФОТО
Неподалік Луцька вантажівка злетіла в кювет.

Про це повідомили очевидці ІА Волинські Новини.

Аварія сталася близько 20 години на об’їзній «Рівненська-Дубнівська», поблизу населеного пункту Підгайці, перед кільцем.

Зі слів свідків, вантажівка MAN злетіла в кювет, заїхавши на приватну присадибну ділянку, і зламала дерево. На місці працюють рятувальники. Станом на 20:35 вони все ще намагалися витягнути автомобіль з кювету.

Водій транспортного засобу отримав незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився.

Зі слів рятувальників, причиною ДТП могла стати несправність механізму керування автомобілем.

Поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет. ФОТО
Поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет. ФОТО

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Теги: кювет, дорога, вантажівка, аварія
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