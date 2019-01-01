Поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет. ФОТО





Про це повідомили очевидці



Аварія сталася близько 20 години на об’їзній «Рівненська-Дубнівська», поблизу населеного пункту Підгайці, перед кільцем.



Зі слів свідків, вантажівка MAN злетіла в кювет, заїхавши на приватну присадибну ділянку, і зламала дерево. На місці працюють рятувальники. Станом на 20:35 вони все ще намагалися витягнути автомобіль з кювету.



Водій транспортного засобу отримав незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився.



Зі слів рятувальників, причиною ДТП могла стати несправність механізму керування автомобілем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Луцька вантажівка злетіла в кювет.Про це повідомили очевидці ІА Волинські Новини Аварія сталася близько 20 години на об’їзній «Рівненська-Дубнівська», поблизу населеного пункту Підгайці, перед кільцем.Зі слів свідків, вантажівка MAN злетіла в кювет, заїхавши на приватну присадибну ділянку, і зламала дерево. На місці працюють рятувальники. Станом на 20:35 вони все ще намагалися витягнути автомобіль з кювету.Водій транспортного засобу отримав незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився.Зі слів рятувальників, причиною ДТП могла стати несправність механізму керування автомобілем.

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