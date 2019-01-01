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«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО

«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
Чоловіка, котрий заблокував один із мостів у столиці та погрожував його підірвати, затримали.

Про це в Facebook написав прессекретар МВС Артем Шевченко.

"Це була особлива і складна поліцейська операція.

Міст метро у Києві - це стратегічний об’єкт підвищеної небезпеки. Його зупинка паралізувала пів столиці. У найвищій точці мосту перебував озброєний зловмисник у машині. Колишній військовий. Не простий, дуже фаховий стрілець. Відкривав вогонь у повітря. Влучив у спостережний дрон, який впав у ріку. Погрожував підірвати міст.

Враховуючи, що цього літа він добровільно здав у поліцію кіло вибухівки і патрони, у машині могло бути що завгодно. Наслідки підриву машини з вибухівкою на мосту метро уявити було складно.

Існувала також загроза, що він продовжить рух вперед у напрямку лівого берега у житлові квартали, де виникла би загроза киянам.

Обидва виїзди з мосту перекрила бронетехніка, розклали їжаки для примусової зупинки машини. З повітря за зловмисником спостерігали дрони, рух по Дніпру блокувала водна поліція. Снайпери зайняли позиції. Командував операцією начальник Поліція Києва генерал Андрій Крищенко.

Враховуючи невдалі спроби почати змістовні перемовини і вочевидь неадекватний стан підозрюваного, наближення темної пори доби, коли операція суттєво би ускладнилася, було прийнято рішення почати штурмові дії.

Дві у групи КОРДу під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу. На місці виявили тубус з гранатомету і мисливську зброю. Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет. Зараз тривають слідчі дії", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи.

«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО
«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО

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Теги: міст, КОРД, Київ, затримання, вибух
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