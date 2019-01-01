«Без єдиного пострілу»: у Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст. ФОТО





Про це в Артем Шевченко.



"Це була особлива і складна поліцейська операція.



Міст метро у Києві - це стратегічний об’єкт підвищеної небезпеки. Його зупинка паралізувала пів столиці. У найвищій точці мосту перебував озброєний зловмисник у машині. Колишній військовий. Не простий, дуже фаховий стрілець. Відкривав вогонь у повітря. Влучив у спостережний дрон, який впав у ріку. Погрожував підірвати міст.



Враховуючи, що цього літа він добровільно здав у поліцію кіло вибухівки і патрони, у машині могло бути що завгодно. Наслідки підриву машини з вибухівкою на мосту метро уявити було складно.



Існувала також загроза, що він продовжить рух вперед у напрямку лівого берега у житлові квартали, де виникла би загроза киянам.



Обидва виїзди з мосту перекрила бронетехніка, розклали їжаки для примусової зупинки машини. З повітря за зловмисником спостерігали дрони, рух по Дніпру блокувала водна поліція. Снайпери зайняли позиції. Командував операцією начальник Поліція Києва генерал Андрій Крищенко.



Враховуючи невдалі спроби почати змістовні перемовини і вочевидь неадекватний стан підозрюваного, наближення темної пори доби, коли операція суттєво би ускладнилася, було прийнято рішення почати штурмові дії.



Дві у групи КОРДу під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу. На місці виявили тубус з гранатомету і мисливську зброю. Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет. Зараз тривають слідчі дії", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, у середу, 18 вересня, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що





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