19 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує журналіст(на фото).Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіцистаВона народилась 1960 року у Луцьку.Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.Вітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих успіхів!19 вересня 1999 року відбулось урочисте відкриття першої черги Локачинського газового родовища. Стрічку перерізав Президент України Леонід Кучма.До слова, сьогодні день народження самйлика. У 1982 професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати знак на основі двокрапки, дефіса й дужки як вияв емоції у спілкуванні в мережіУ 1991 в Києві поновила роботу Києво-Могилянська академія.