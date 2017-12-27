На Волині лісівники спільно з громадою облаштували дендропарк. ФОТО





У середу, 18 вересня, парк відкрили за участю начальника управління Олександра Кватирка, -



Нагадаємо: проект парку по вул. Комарова у Маневичах був розроблений та поданий на конкурс селищною радою на чолі з її головою Олександром Гаврилюком. Журі визнало цю роботу найкращою із 63, які надійшли з усієї області. Друге місце отримав проект «Алея слави ім. Сергія Приймачука» (с. Полиці Камінь-Каширського р-ну), а бронзову нагороду здобув проект скверу у смт Заболоття Ратнівського р-ну.



Першим було реалізовано срібний проект на Камінь-Каширщині. Як бачимо, завершено уже і реалізацію проекту у Маневичах. На черзі – озеленення території у с. Заболоття. Над цим лісівники уже також активно працюють. А ще – часткова підтримка від лісівників буде надана у реалізації проектів, які журі конкурсу відзначило за оригінальність.





Над реалізацією переможного проекту працювали безпосередньо 4 лісогосподарські підприємства, що діють на території адміністративного району: Колківське, Поліське, Городоцьке та Маневицьке лісові господарства.



Парк по вул. Комарова – майже у самому центрі селища. Голова Маневицької ОТГ Олександр Гаврилюк розповідає, що тепер ця зелена зона найоригінальніша. Адже, крім іншого, у парку висаджені унікальні насадження, які не так часто зустрінеш на Волині. Серед таких – різні види спірей, ялівців, 7 різновидів туй, гінкго білоба, чимало різновидів ялин. Загалом – понад 30 видів.





У парку – оригінальна фотозона, навчальний клас під відкритим небом, облаштовані клумби, облагороджені доріжки, комфортні яскраві бесідки та лавочки, всюди смітники. Словом, є умови для занять та відпочинку і дітям, і дорослим.



На відкриття дендропарку сьогодні завітали також голова районної ради Анатолій Мельник, заступник голови райдержадміністрації Андрій Бурак, директори лісогосподарських підприємств, місцеві жителі, вихованці шкільних лісництв, які здобуватимуть тут практичні знання.





Посадовці району відзначали постійну співпрацю лісівників із місцевими громадами та подякували від імені людей, які у цьому парку тепер матимуть можливість проводити час.



Олександр Кватирко, який і став ініціатором соціальних проектів ландшафтних дизайнів, розповів, що конкурс «На кращий дендрологічний парк, сквер чи пам’ятну алею» Волинським ОУЛМГ спільно з обласними організаціями Товариства лісівників та профспілки проводять уже другий рік. Перший – у 2017 році – був організований серед школярів, які переважно запропонували проекти благоустрою та озеленення пришкільних територій.





У 2018 році конкурс було оголошено серед громад та сільських рад. І от – результат.



– Сподіваємося, парк сподобається маневичанам і збережеться в такому ж гарному стані тривалий час, – зазначив Олександр Кватирко, наголосивши, що «зелені» проекти і надалі будуть гарною спільною традицією лісівників та активних громад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Маневичі лісівники завершили реалізацію дендрологічного парку, який став переможцем конкурсу «зелених» проектів-2018.У середу, 18 вересня, парк відкрили за участю начальника управління, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Нагадаємо: проект парку по вул. Комарова у Маневичах був розроблений та поданий на конкурс селищною радою на чолі з її головою. Журі визнало цю роботу найкращою із 63, які надійшли з усієї області. Друге місце отримав проект «Алея слави ім. Сергія Приймачука» (с. Полиці Камінь-Каширського р-ну), а бронзову нагороду здобув проект скверу у смт Заболоття Ратнівського р-ну.Першим було реалізовано срібний проект на Камінь-Каширщині. Як бачимо, завершено уже і реалізацію проекту у Маневичах. На черзі – озеленення території у с. Заболоття. Над цим лісівники уже також активно працюють. А ще – часткова підтримка від лісівників буде надана у реалізації проектів, які журі конкурсу відзначило за оригінальність.Над реалізацією переможного проекту працювали безпосередньо 4 лісогосподарські підприємства, що діють на території адміністративного району: Колківське, Поліське, Городоцьке та Маневицьке лісові господарства.Парк по вул. Комарова – майже у самому центрі селища. Голова Маневицької ОТГ Олександр Гаврилюк розповідає, що тепер ця зелена зона найоригінальніша. Адже, крім іншого, у парку висаджені унікальні насадження, які не так часто зустрінеш на Волині. Серед таких – різні види спірей, ялівців, 7 різновидів туй, гінкго білоба, чимало різновидів ялин. Загалом – понад 30 видів.У парку – оригінальна фотозона, навчальний клас під відкритим небом, облаштовані клумби, облагороджені доріжки, комфортні яскраві бесідки та лавочки, всюди смітники. Словом, є умови для занять та відпочинку і дітям, і дорослим.На відкриття дендропарку сьогодні завітали також голова районної ради, заступник голови райдержадміністрації, директори лісогосподарських підприємств, місцеві жителі, вихованці шкільних лісництв, які здобуватимуть тут практичні знання.Посадовці району відзначали постійну співпрацю лісівників із місцевими громадами та подякували від імені людей, які у цьому парку тепер матимуть можливість проводити час.Олександр Кватирко, який і став ініціатором соціальних проектів ландшафтних дизайнів, розповів, що конкурс «На кращий дендрологічний парк, сквер чи пам’ятну алею» Волинським ОУЛМГ спільно з обласними організаціями Товариства лісівників та профспілки проводять уже другий рік. Перший – у 2017 році – був організований серед школярів, які переважно запропонували проекти благоустрою та озеленення пришкільних територій.У 2018 році конкурс було оголошено серед громад та сільських рад. І от – результат.– Сподіваємося, парк сподобається маневичанам і збережеться в такому ж гарному стані тривалий час, – зазначив Олександр Кватирко, наголосивши, що «зелені» проекти і надалі будуть гарною спільною традицією лісівників та активних громад.

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