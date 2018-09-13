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У деяких луцьких школах бракує підручників. ВІДЕО

У деяких луцьких школах бракує підручників. ВІДЕО
У деяких луцьких школах не вистачає підручників з певних предметів.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Завідувачка бібліотеки Луцького навчально-виховного комплексу №9 Неля Ігнатович розповідає - яких підручників бракує.

«На 11-ий клас чотири предмети, і на 6-ий один предмет. На 11-ий клас має ще бути доставлено Історія України, Всесвітня історія, інформатика, Захист Вітчизни. На 6-ий клас — це історія України і Всесвітня історія — один підручник».

Керівниця луцького управління освіти Зіновія Лещенко каже, що частково не вистачає підручників з історії, німецької мови.

«Ми формуємо замовлення відповідно до того очікуваного контингенту учнів, який би мали мати станом на 1 вересня чергового навчального року. Але, якщо за літо збільшується кількість дітей, що навчається у закладах, то підручники не можуть збільшитися. Бо їх однаково перерозподіляли по районах. Якщо наприклад, в одному районі було 1180 підручників з української мови, то звідки ж ті діти приїжджали до нас. Тобто там ця кількість дітей зменшувалась, а в нас збільшувалась. І загалом ті 2 відсотки показують нестачу підручників в основній школі».

Зіновія Лещенко каже, що педагоги луцьких шкіл, в яких бракує підручників, так виходять із ситуації.

«Підручник видають один на двох, знаходять порозуміння, по черзі. Але, в бібліотеках інстальовані підручники. Тобто є е-версії підручників до яких можна прийти і взяти матеріал. Або є інша тека сформована класними керівниками. І тепер є вже актуальний ресурс обмін матеріалом у групах за яким можна домашнє завдання виконувати».

Неля Ігнатович, бібліотекарка Луцького НВК №9: «На нашому сайті бібліотеки є електронні версії макетів цих підручників. Ми просимо, щоб максимально ознайомлювалися з цими версіями. Ну, і скачували ми собі, також можна в нас бібліотеці ознайомитися е-версіями».

Неля Ігнатович каже, що цього року луцький навчально-виховний комплекс замовив нові підручники на 2-гі, 6-ті та 11-ті класи. Загалом це 3 тисячі підручників.


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Теги: школа, підручник, бібліотека
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Коментарі 1
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В школі 27 та сама ситуація!!!!Директор на 1 вересня сказав що всім забезпечені,а діти досі ходять без підручників.Провели батьківські збори-головне на зборах питання:зібрати з батьків по 400 грн.Та що підручники,не для всіх дітей парти є.
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