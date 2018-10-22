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У луцького хоспісу буде новий керівник

У луцького хоспісу буде новий керівник
16 вересня т. в. о. директора КП «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» Волинської обласної ради Олександр Галапчук написав заяву про звільнення за згодою сторін.

Про це інформує Волинська обласна рада.

Питання розглядалося на засіданні постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Заступник керуючого справами, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Мирослава Якимчук запропонованувала комісії задовольнити заяву пана Галапчука.

Відомо, що він поверненяться до роботи в обласній клінічній лікарні, де раніше працював хірургом. Між тим, до оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника хоспісу рекомендовано призначити т.в.о. директора Яніну Дорошенко.

Комісія заслухала і саму претендентку на посаду. Вона повідомила, що працює в закладі 5 років. Депутати Михайло Бегаль та Олександр Зінчук наголосили, що наразі перед керівництвом хоспісу стоїть завдання налагодити конструктивну роботу колективу закладу.

Нагадаємо, луцький хоспіс перенесли в приміщення обласної лікарні в Боголюбах.

Голова постійної комісії Людмила Тимощук зауважила, що пацієнтів хоспісу перевезли в кращі умови, ніж вони перебували раніше. Вона сподівається, що колектив закладу якісно налагодить роботу в новому приміщенні.

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Теги: хоспіс, керівник, Яніна Дорошенко
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