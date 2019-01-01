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«Луцькводоканал» хоче списати дві старі свердловини

«Луцькводоканал» хоче списати дві старі свердловини
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» планує запомпувати дві свердловини, які вже вичерпали свій ресурс.

Про це стало відомо у середу, 18 вересня, під час засідання депутатської комісії з комунального майна та приватизації, - пише «Волинь UA».

У КП «Луцькводоканалі» підготовили відповідний проект рішення про ліквідацію комунального майна, а саме споруда трансформаторної підстанції для свердловин; кабельна лінія електропередач від ТП-87 до свердловини 12; лінія електропередач від ТП-22 до ТП-87; та дві артсвердловини №12, №11 та 11а з будівлею. Як вказують у підприємстві, подальша експлуатація цих свердловин є неможливою у зв’язку з перевищенням вмісту аміаку у підземній воді.

Зі слів директора підприємства Віктора Гуменюка деталі, які можна використати в майбутньому будуть зняті з артсвердловин та збережені для подальшої експлуатації.

Комісія з комунального майна підтримала даний проект рішення.

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Теги: Луцькводоканал, свердловина, списання, консервування
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