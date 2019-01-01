В Україні хочуть переглянути пенсійний вік для жінок
Сьогодні, 06:11
Верховна рада України розгляне з пропозиціями президента законопроект №1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний №0972) «Про внесення змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)».
Про це свідчить інформація на сайті парламенту, - повідомляє Новини T1.UA.
Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.
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Про це свідчить інформація на сайті парламенту, - повідомляє Новини T1.UA.
Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.
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