В Україні хочуть переглянути пенсійний вік для жінок





Про це свідчить інформація на сайті парламенту, - повідомляє



Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада України розгляне з пропозиціями президента законопроект №1086 (в новому скликанні ВР реєстраційний №0972) «Про внесення змін до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо удосконалення пенсійного забезпечення)».Про це свідчить інформація на сайті парламенту, - повідомляє Новини T1.UA Відзначимо, автор законопроекту, народний депутат 8 скликання ВР з фракції Радикальної партіїзазначав, що даний закон пропонує дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію у 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

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