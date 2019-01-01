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У селищі на Волині горів будинок: постраждав чоловік

У селищі на Волині горів будинок: постраждав чоловік
У селищі Мар'янівка, що у Горохівському районі, горів будинок.

Про це пише Волинь Нова.

Через полум'я також постраждав господар оселі, 60-річний чоловік.

Потерпілого в приймальне відділення Горохівської ЦРЛ доставили з термічними опіками шкіри, ніг, спини.

Причини пожежі та суму нанесених вогнем збитків встановлюють рятівники.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: пожежа, Волинь
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