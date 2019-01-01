У селищі на Волині горів будинок: постраждав чоловік





Про це пише



Через полум'я також постраждав господар оселі, 60-річний чоловік.



Потерпілого в приймальне відділення Горохівської ЦРЛ доставили з термічними опіками шкіри, ніг, спини.



Причини пожежі та суму нанесених вогнем збитків встановлюють рятівники.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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