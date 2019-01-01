У селищі на Волині горів будинок: постраждав чоловік
Сьогодні, 08:08
У селищі Мар'янівка, що у Горохівському районі, горів будинок.
Про це пише Волинь Нова.
Через полум'я також постраждав господар оселі, 60-річний чоловік.
Потерпілого в приймальне відділення Горохівської ЦРЛ доставили з термічними опіками шкіри, ніг, спини.
Причини пожежі та суму нанесених вогнем збитків встановлюють рятівники.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Через полум'я також постраждав господар оселі, 60-річний чоловік.
Потерпілого в приймальне відділення Горохівської ЦРЛ доставили з термічними опіками шкіри, ніг, спини.
Причини пожежі та суму нанесених вогнем збитків встановлюють рятівники.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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