Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО

Данило Слепчук взяв участь у Чемпіонаті світу з шахів, що відбувся у Мінську.



Про це повідомили у



З-поміж майже двохсот учасників, Данило виборов сьоме місце.



На світовій першості він на рівних змагався з дітьми, які на рік старші від нього. Ба більше — надважливі партії «на характері» він виграв у суперників з Грузії та Польщі.



На усі потреби хлопця в Білорусі у Луцькраді виділили 20 тисяч гривень.



Данило Слепчук навчається в КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради». Шахами почав займатися дуже рано. Хлопець є вихованцем Палацу учнівської молоді. Нині бере приватні уроки з шахів. На минулорічному Чемпіонаті світу Данило був бронзовим призером.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річний лучанинвзяв участь у Чемпіонаті світу з шахів, що відбувся у Мінську.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.З-поміж майже двохсот учасників, Данило виборов сьоме місце.На світовій першості він на рівних змагався з дітьми, які на рік старші від нього. Ба більше — надважливі партії «на характері» він виграв у суперників з Грузії та Польщі.На усі потреби хлопця в Білорусі у Луцькраді виділили 20 тисяч гривень.Данило Слепчук навчається в КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради». Шахами почав займатися дуже рано. Хлопець є вихованцем Палацу учнівської молоді. Нині бере приватні уроки з шахів. На минулорічному Чемпіонаті світу Данило був бронзовим призером.

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