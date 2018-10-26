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Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО

Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
9-річний лучанин Данило Слепчук взяв участь у Чемпіонаті світу з шахів, що відбувся у Мінську.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

З-поміж майже двохсот учасників, Данило виборов сьоме місце.

На світовій першості він на рівних змагався з дітьми, які на рік старші від нього. Ба більше — надважливі партії «на характері» він виграв у суперників з Грузії та Польщі.

На усі потреби хлопця в Білорусі у Луцькраді виділили 20 тисяч гривень.

Данило Слепчук навчається в КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради». Шахами почав займатися дуже рано. Хлопець є вихованцем Палацу учнівської молоді. Нині бере приватні уроки з шахів. На минулорічному Чемпіонаті світу Данило був бронзовим призером.

Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО

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Теги: спорт, лучанин, шахи
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