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У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі

У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
У Луцьку 15-річний хлопець викрав у жительки Маневицького району мобільний телефон, вартістю 6,3 тис. грн. За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 18 вересня, за допомогою до поліції звернулася 46-річна жителька Маневицького району із заявою про те, що напередодні на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку в приміщенні медичного коледжу в неї викрали мобільний телефон «Huawei Smart». Сума завданих матеріальних збитків становить 6,3 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до крадіжки 15-річного жителя обласного центру. Телефон вилучили та повернуть законному власнику.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


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Теги: крадіжка, телефон, медколедж, Луцьк
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