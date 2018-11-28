Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
В українських Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, сьогодні температура впала нижче нуля.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, - передає УНН.
"Станом на 7:40 19 вересня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, - передає УНН.
"Станом на 7:40 19 вересня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг.
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