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Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу

Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
В українських Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, сьогодні температура впала нижче нуля.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, - передає УНН.

"Станом на 7:40 19 вересня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Приморозок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку в середу, 18 вересня, у Карпатах падав перший дрібний сніг.


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Теги: Карпати, мороз
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