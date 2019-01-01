Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь

У президента Українипросять захистити озеро Світязь, яке катастрофічно обміліло.Про це йдеться у петиції, яку зареєструвала«Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!» – пише жінка.Отож, у президента просять негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, а саме:- виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.- збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.Нагадаємо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до президента, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.