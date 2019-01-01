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Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь

Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь
У президента України Володимира Зеленського просять захистити озеро Світязь, яке катастрофічно обміліло.

Про це йдеться у петиції, яку зареєструвала Ольга Іменинник.

«Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!» – пише жінка.

Отож, у президента просять негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, а саме:

- виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.

- збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.

Нагадаємо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до президента, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

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Теги: Світязь, петиція, Волинь
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Коментарі 1
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