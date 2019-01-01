Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь
Сьогодні, 11:05
У президента України Володимира Зеленського просять захистити озеро Світязь, яке катастрофічно обміліло.
Про це йдеться у петиції, яку зареєструвала Ольга Іменинник.
«Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!» – пише жінка.
Отож, у президента просять негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, а саме:
- виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.
- збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.
Нагадаємо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до президента, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у петиції, яку зареєструвала Ольга Іменинник.
«Найбільше та найглибше озеро України – Світязь, катастрофічно міліє! Вода відступила від берега на кілька десятків метрів!» – пише жінка.
Отож, у президента просять негайно вжити заходів, щодо порятунку озера, а саме:
- виділення коштів на ремонт шлюзів, які наразі не працюють. Гідросистемам вже понад 30 років і вони потребують капітального ремонту.
- збудувати водопереливну споруду або шлюз-регулятор для усієї системи Шацьких озер.
Нагадаємо, для того, щоб петиція потрапила на розгляд до президента, потрібно зібрати 25 тисяч підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Просто на Гряді треба дачу 3Е і вода з'явиться і сервіс.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку шукають людей, які хочуть бути присяжними у суді
Сьогодні, 11:09
Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь
Сьогодні, 11:05
Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
Медіа