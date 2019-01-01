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На Волині розшукують неповнолітнього хлопця, який втік з лікарні. ФОТО

На Волині розшукують неповнолітнього хлопця, який втік з лікарні. ФОТО
Поліція розшукує Щегельського Валентина Сергійовича, 4 лютого 2004 року народження, який втік з лікарні під час проходження медичного огляду.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Рожищенське відділення поліції Головного управління Національної поліції України у Волинські області розшукує неповнолітнього Щегельського Валентина Сергійовича, 4 лютого 2004 року народження, жителя Володимира-Волинського.

У понеділок, 16 вересня, неповнолітній був поміщений у притулок та учора під час проходження медичного огляду в Рожищенській ЦРЛ втік із лікарні. Його місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160 см., середньої тілобудови. Був одягнений у коричневу куртку з капюшоном, спортивні штани сірого кольору, темну кофту та кросівки чорного кольору.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

На Волині розшукують неповнолітнього хлопця, який втік з лікарні. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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