На Волині розшукують неповнолітнього хлопця, який втік з лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Поліція розшукує Щегельського Валентина Сергійовича, 4 лютого 2004 року народження, який втік з лікарні під час проходження медичного огляду.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Рожищенське відділення поліції Головного управління Національної поліції України у Волинські області розшукує неповнолітнього Щегельського Валентина Сергійовича, 4 лютого 2004 року народження, жителя Володимира-Волинського.
У понеділок, 16 вересня, неповнолітній був поміщений у притулок та учора під час проходження медичного огляду в Рожищенській ЦРЛ втік із лікарні. Його місце знаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см., середньої тілобудови. Був одягнений у коричневу куртку з капюшоном, спортивні штани сірого кольору, темну кофту та кросівки чорного кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Рожищенське відділення поліції Головного управління Національної поліції України у Волинські області розшукує неповнолітнього Щегельського Валентина Сергійовича, 4 лютого 2004 року народження, жителя Володимира-Волинського.
У понеділок, 16 вересня, неповнолітній був поміщений у притулок та учора під час проходження медичного огляду в Рожищенській ЦРЛ втік із лікарні. Його місце знаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см., середньої тілобудови. Був одягнений у коричневу куртку з капюшоном, спортивні штани сірого кольору, темну кофту та кросівки чорного кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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