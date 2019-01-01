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На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО

На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
Поблизу села Переспа Рожищенського району бус врізався у вантажівку.

Про це пише UA:Волинь.

Автівка злетіла у кювет, водія госпіталізували.

Зазначили, що товар, який розсипався на проїжджу частину, прибирають.

На місці події працює патрульна поліція.

Деталі – згодом.

На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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