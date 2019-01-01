На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Поблизу села Переспа Рожищенського району бус врізався у вантажівку.
Про це пише UA:Волинь.
Автівка злетіла у кювет, водія госпіталізували.
Зазначили, що товар, який розсипався на проїжджу частину, прибирають.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це пише UA:Волинь.
Автівка злетіла у кювет, водія госпіталізували.
Зазначили, що товар, який розсипався на проїжджу частину, прибирають.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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