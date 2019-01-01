На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО





Про це пише



Автівка злетіла у кювет, водія госпіталізували.



Зазначили, що товар, який розсипався на проїжджу частину, прибирають.



На місці події працює патрульна поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Переспа Рожищенського району бус врізався у вантажівку.Про це пише UA:Волинь Автівка злетіла у кювет, водія госпіталізували.Зазначили, що товар, який розсипався на проїжджу частину, прибирають.На місці події працює патрульна поліція.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію