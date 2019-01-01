На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО





Пожежа трапилась 19 вересня о 07:53, - пише ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що моторний відсік автомобіля охоплено вогнем, бійці ДСНС відразу подали на гасіння авто вогнегасячі засоби. О 08:05 пожежу локалізували, а о 08:10 повністю ліквідували.



Жертв та постраждалих немає.



Внаслідок пожежі у легковому автомобілі Renault Kangoo частково знищено моторний відсік, пошкоджено лако-фарбове покриття, переднє ліве колесо, лівий передній підкрилок, панель двірників та капот. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та 5 чоловік особового складу рятувальників.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вараш поблизу недіючої АЗС горів легковий автомобіль Renault Kangoo.Пожежа трапилась 19 вересня о 07:53, - пише ДСНС України у Рівненській області.Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що моторний відсік автомобіля охоплено вогнем, бійці ДСНС відразу подали на гасіння авто вогнегасячі засоби. О 08:05 пожежу локалізували, а о 08:10 повністю ліквідували.Жертв та постраждалих немає.Внаслідок пожежі у легковому автомобілі Renault Kangoo частково знищено моторний відсік, пошкоджено лако-фарбове покриття, переднє ліве колесо, лівий передній підкрилок, панель двірників та капот. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та 5 чоловік особового складу рятувальників.Причина пожежі встановлюється.

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