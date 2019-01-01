На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
Сьогодні, 12:06
У місті Вараш поблизу недіючої АЗС горів легковий автомобіль Renault Kangoo.
Пожежа трапилась 19 вересня о 07:53, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що моторний відсік автомобіля охоплено вогнем, бійці ДСНС відразу подали на гасіння авто вогнегасячі засоби. О 08:05 пожежу локалізували, а о 08:10 повністю ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок пожежі у легковому автомобілі Renault Kangoo частково знищено моторний відсік, пошкоджено лако-фарбове покриття, переднє ліве колесо, лівий передній підкрилок, панель двірників та капот. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та 5 чоловік особового складу рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
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Пожежа трапилась 19 вересня о 07:53, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що моторний відсік автомобіля охоплено вогнем, бійці ДСНС відразу подали на гасіння авто вогнегасячі засоби. О 08:05 пожежу локалізували, а о 08:10 повністю ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Внаслідок пожежі у легковому автомобілі Renault Kangoo частково знищено моторний відсік, пошкоджено лако-фарбове покриття, переднє ліве колесо, лівий передній підкрилок, панель двірників та капот. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та 5 чоловік особового складу рятувальників.
Причина пожежі встановлюється.
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