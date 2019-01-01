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На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО

На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
У місті Вараш поблизу недіючої АЗС горів легковий автомобіль Renault Kangoo.

Пожежа трапилась 19 вересня о 07:53, - пише ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що моторний відсік автомобіля охоплено вогнем, бійці ДСНС відразу подали на гасіння авто вогнегасячі засоби. О 08:05 пожежу локалізували, а о 08:10 повністю ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі у легковому автомобілі Renault Kangoo частково знищено моторний відсік, пошкоджено лако-фарбове покриття, переднє ліве колесо, лівий передній підкрилок, панель двірників та капот. До ліквідації було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та 5 чоловік особового складу рятувальників.

Причина пожежі встановлюється.

На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО

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Теги: авто, Рівненщина, пожежа
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