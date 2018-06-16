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У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО

У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
У Луцьку 18 вересня у Свято-Миколаївському храмі УПЦ молились за байкерів, які загинули під час автокатастроф.

Панахиду очолив настоятель храму і голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук, - йдеться на сайті Православна Волинь.

На молитву прийшли волинські поціновувачі їзди на мотоциклах, щоби помолитись за спокій душ тих своїх побратимів, які відійшли у вічність.

«Ми сьогодні зібралися на спільну молитву у храмі Святителя Миколая. Ви знаєте, що святий Миколай є покровителем нашого міста, і цього святого люблять в усьому світі. Ми піднесли молитви за спокій душ тих, хто загинув, але й також будемо просити і святителя Миколая, щоби він вас оберігав від усякого зла. І ми сьогодні подарували для тих ваших рідних і близьких, які нині вже перебувають у Вічності, найголовніше – нашу молитву. Ті, хто загинув під час автокатастроф, часто помирають без покаяння, в самі моменти тих аварій, і тому їм особливо потрібні наші молитви. Отож, піднесімо молитву до Господа, щоби Він упокоїв їх безсмертні душі в оселях праведних і дарував їм Царство Небесне», – сказав настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Валентин Марчук.

Після панахиди була молитва і за здоров’я волинських байкерів.

У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО

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Теги: байкери, Луцьк
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