У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО





Панахиду очолив настоятель храму і голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук, - йдеться на сайті



На молитву прийшли волинські поціновувачі їзди на мотоциклах, щоби помолитись за спокій душ тих своїх побратимів, які відійшли у вічність.



«Ми сьогодні зібралися на спільну молитву у храмі Святителя Миколая. Ви знаєте, що святий Миколай є покровителем нашого міста, і цього святого люблять в усьому світі. Ми піднесли молитви за спокій душ тих, хто загинув, але й також будемо просити і святителя Миколая, щоби він вас оберігав від усякого зла. І ми сьогодні подарували для тих ваших рідних і близьких, які нині вже перебувають у Вічності, найголовніше – нашу молитву. Ті, хто загинув під час автокатастроф, часто помирають без покаяння, в самі моменти тих аварій, і тому їм особливо потрібні наші молитви. Отож, піднесімо молитву до Господа, щоби Він упокоїв їх безсмертні душі в оселях праведних і дарував їм Царство Небесне», – сказав настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Валентин Марчук.



Після панахиди була молитва і за здоров’я волинських байкерів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 18 вересня у Свято-Миколаївському храмі УПЦ молились за байкерів, які загинули під час автокатастроф.Панахиду очолив настоятель храму і голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей, - йдеться на сайті Православна Волинь На молитву прийшли волинські поціновувачі їзди на мотоциклах, щоби помолитись за спокій душ тих своїх побратимів, які відійшли у вічність.«Ми сьогодні зібралися на спільну молитву у храмі Святителя Миколая. Ви знаєте, що святий Миколай є покровителем нашого міста, і цього святого люблять в усьому світі. Ми піднесли молитви за спокій душ тих, хто загинув, але й також будемо просити і святителя Миколая, щоби він вас оберігав від усякого зла. І ми сьогодні подарували для тих ваших рідних і близьких, які нині вже перебувають у Вічності, найголовніше – нашу молитву. Ті, хто загинув під час автокатастроф, часто помирають без покаяння, в самі моменти тих аварій, і тому їм особливо потрібні наші молитви. Отож, піднесімо молитву до Господа, щоби Він упокоїв їх безсмертні душі в оселях праведних і дарував їм Царство Небесне», – сказав настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Валентин Марчук.Після панахиди була молитва і за здоров’я волинських байкерів.

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