Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО





Вартість такого реанімобіля близько 3,5 мільйона гривень. Його передали лікарні 19 серпня, - інформує



Зазначають, що ним виїжджатимуть на виклики, коли дитину потрібно перевезти із районних лікарень у Луцьк.



Серед обладнання – транспортний інкубатор, призначений для безпечного перевезення новонароджених. Серед його численних функцій – підтримка необхідної температури тіла маляти. А ще автомобіль дуже безпечний, кажуть лікарі.



Авто Волинь отримала у рамках програми "200 швидких для України", яку впроваджує фонд Ріната Ахметова.



Реанімобіль почне працювати вже із завтрашнього дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання отримало новенький реанімобіль. Ним будуть рятувати діток, які народилися з патологіями і яких потрібно транспортувати.Вартість такого реанімобіля близько 3,5 мільйона гривень. Його передали лікарні 19 серпня, - інформує 12 канал. Зазначають, що ним виїжджатимуть на виклики, коли дитину потрібно перевезти із районних лікарень у Луцьк.Серед обладнання – транспортний інкубатор, призначений для безпечного перевезення новонароджених. Серед його численних функцій – підтримка необхідної температури тіла маляти. А ще автомобіль дуже безпечний, кажуть лікарі.Авто Волинь отримала у рамках програми "200 швидких для України", яку впроваджує фондРеанімобіль почне працювати вже із завтрашнього дня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію