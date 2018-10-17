Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання отримало новенький реанімобіль. Ним будуть рятувати діток, які народилися з патологіями і яких потрібно транспортувати.
Вартість такого реанімобіля близько 3,5 мільйона гривень. Його передали лікарні 19 серпня, - інформує 12 канал.
Зазначають, що ним виїжджатимуть на виклики, коли дитину потрібно перевезти із районних лікарень у Луцьк.
Серед обладнання – транспортний інкубатор, призначений для безпечного перевезення новонароджених. Серед його численних функцій – підтримка необхідної температури тіла маляти. А ще автомобіль дуже безпечний, кажуть лікарі.
Авто Волинь отримала у рамках програми "200 швидких для України", яку впроваджує фонд Ріната Ахметова.
Реанімобіль почне працювати вже із завтрашнього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вартість такого реанімобіля близько 3,5 мільйона гривень. Його передали лікарні 19 серпня, - інформує 12 канал.
Зазначають, що ним виїжджатимуть на виклики, коли дитину потрібно перевезти із районних лікарень у Луцьк.
Серед обладнання – транспортний інкубатор, призначений для безпечного перевезення новонароджених. Серед його численних функцій – підтримка необхідної температури тіла маляти. А ще автомобіль дуже безпечний, кажуть лікарі.
Авто Волинь отримала у рамках програми "200 швидких для України", яку впроваджує фонд Ріната Ахметова.
Реанімобіль почне працювати вже із завтрашнього дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині очікують перші заморозки
Сьогодні, 13:08
Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ
Сьогодні, 13:08
Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на Карпенка-Карого – затор через аварію
Сьогодні, 12:42
У Луцьку помолилися за загиблих байкерів. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Медіа