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Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО

Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання отримало новенький реанімобіль. Ним будуть рятувати діток, які народилися з патологіями і яких потрібно транспортувати.

Вартість такого реанімобіля близько 3,5 мільйона гривень. Його передали лікарні 19 серпня, - інформує 12 канал.

Зазначають, що ним виїжджатимуть на виклики, коли дитину потрібно перевезти із районних лікарень у Луцьк.

Серед обладнання – транспортний інкубатор, призначений для безпечного перевезення новонароджених. Серед його численних функцій – підтримка необхідної температури тіла маляти. А ще автомобіль дуже безпечний, кажуть лікарі.

Авто Волинь отримала у рамках програми "200 швидких для України", яку впроваджує фонд Ріната Ахметова.

Реанімобіль почне працювати вже із завтрашнього дня.

Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО
Луцька дитяча лікарня отримала новий реанімобіль. ФОТО

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Теги: реанімобіль, дитяча луцька лікарня
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