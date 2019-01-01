Антисанітарія та п'яні чоловіки: четверо дітей живуть в жахливих умовах на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
У селі Хорів Острозького району родина з чотирма дітьми живе у нелюдських умовах. У будинку - антисанітарія, а сусіди нарікають на неблагополучний спосіб життя сім'ї.
Історію родини, в якій потерпають діти, розповідає ТСН, передає Район. Острог.
Діти живуть із матір’ю, бабусею та дідусем. Дітям – 12,11, 9 років, а наймолодшій – всього 5 місяців. Матір періодично випиває зі свекрухою та незнайомими чоловіками. А в хаті – антисанітарія: сміття, недопалки, брудні баняки і бігають собаки. Світло у будинку відключили за несплату.
Сусіди розповідають, що чоловіки, які приходять випивати до сім’ї, обкрадають місцевих жителів і погрожують. Горе-матір вже позбавили батьківських прав, але рішення суду ще не набуло чинності. Коли це станеться – дівчаток заберуть.
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Історію родини, в якій потерпають діти, розповідає ТСН, передає Район. Острог.
Діти живуть із матір’ю, бабусею та дідусем. Дітям – 12,11, 9 років, а наймолодшій – всього 5 місяців. Матір періодично випиває зі свекрухою та незнайомими чоловіками. А в хаті – антисанітарія: сміття, недопалки, брудні баняки і бігають собаки. Світло у будинку відключили за несплату.
Сусіди розповідають, що чоловіки, які приходять випивати до сім’ї, обкрадають місцевих жителів і погрожують. Горе-матір вже позбавили батьківських прав, але рішення суду ще не набуло чинності. Коли це станеться – дівчаток заберуть.
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