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Антисанітарія та п'яні чоловіки: четверо дітей живуть в жахливих умовах на Рівненщині. ВІДЕО

Антисанітарія та п'яні чоловіки: четверо дітей живуть в жахливих умовах на Рівненщині. ВІДЕО
У селі Хорів Острозького району родина з чотирма дітьми живе у нелюдських умовах. У будинку - антисанітарія, а сусіди нарікають на неблагополучний спосіб життя сім'ї.

Історію родини, в якій потерпають діти, розповідає ТСН, передає Район. Острог.

Діти живуть із матір’ю, бабусею та дідусем. Дітям – 12,11, 9 років, а наймолодшій – всього 5 місяців. Матір періодично випиває зі свекрухою та незнайомими чоловіками. А в хаті – антисанітарія: сміття, недопалки, брудні баняки і бігають собаки. Світло у будинку відключили за несплату.

Сусіди розповідають, що чоловіки, які приходять випивати до сім’ї, обкрадають місцевих жителів і погрожують. Горе-матір вже позбавили батьківських прав, але рішення суду ще не набуло чинності. Коли це станеться – дівчаток заберуть.


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Теги: антисанітарія, Рівненщина, неблагополучна сім'я, п'яні чоловіки
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