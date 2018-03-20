На Волині очікують перші заморозки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



За прогнозами Укргідрометценту, вночі 20 вересня у Карпатах – заморозки 0-2°.



Зазначають, що вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні грунту – заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).

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