На Волині очікують перші заморозки
Сьогодні, 13:08
В Україні очікують на перші заморозки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометценту, вночі 20 вересня у Карпатах – заморозки 0-2°.
Зазначають, що вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні грунту – заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометценту, вночі 20 вересня у Карпатах – заморозки 0-2°.
Зазначають, що вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні грунту – заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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