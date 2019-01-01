Рада ліквідувала військові прокуратури і перейменувала ГПУ





Зокрема перейменовує Генпрокуратуру на Офіс генерального прокурора, який очолює генеральний прокурор, що має двох перших заступників та заступників, а також заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - пише



Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" підтримали 259 народних депутатів.



Згідно з документом запропонованим президентом Володимиром Зеленським регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві прокурори матимуть статус окружних. Що стосується військової прокуратури, то її ліквідують взагалі. Однак в разі потреби рішенням генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури.



Також законом суттєво скорочується штат прокуратури, до 10 тисяч працівників (зараз 15 тисяч). Тепер аби залишитися в структурі їм потрібно буде пройти атестацію у два етапи (іспит та співбесіда), яку здійснюватимуть спеціальні кадрові комісії за наступними критеріями:



- професійна, особиста та соціальна компетентність;

- професійна етика;

- доброчесність.



Однак в разі успішної атестації прокурорам обіцяють збільшити заробітну плату.



Цим документом зокрема у законі ”Про прокуратуру” встановлюється, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який, має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років (раніше - має вищу освіту і стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років).



Крім того, законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.



Як повідомлялося раніше, 2 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора. Його було виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури та направлено у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби. Після цього 11 вересня на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора призначили колишнього нардепа Віктора Чумака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада під час засідання 19 вересня проголосувала в цілому за проект закону, який реформує органи прокуратури.Зокрема перейменовує Генпрокуратуру на Офіс генерального прокурора, який очолює генеральний прокурор, що має двох перших заступників та заступників, а також заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - пише ТСН Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" підтримали 259 народних депутатів.Згідно з документом запропонованим президентомрегіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві прокурори матимуть статус окружних. Що стосується військової прокуратури, то її ліквідують взагалі. Однак в разі потреби рішенням генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури.Також законом суттєво скорочується штат прокуратури, до 10 тисяч працівників (зараз 15 тисяч). Тепер аби залишитися в структурі їм потрібно буде пройти атестацію у два етапи (іспит та співбесіда), яку здійснюватимуть спеціальні кадрові комісії за наступними критеріями:- професійна, особиста та соціальна компетентність;- професійна етика;- доброчесність.Однак в разі успішної атестації прокурорам обіцяють збільшити заробітну плату.Цим документом зокрема у законі ”Про прокуратуру” встановлюється, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який, має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років (раніше - має вищу освіту і стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років).Крім того, законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.Як повідомлялося раніше, 2 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора. Його було виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури та направлено у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби. Після цього 11 вересня на посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора призначили колишнього нардепа Віктора Чумака.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію