Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. від 09:00 до 16:00с. Заріччя, вул.: Озерна 2-24, 1-192. ТП-51 від 14:00 до 16:00 ПАТ «Державний ощадний банк України» вул. Соборна, 5;ТзОВ «Готельний комплекс «Волинь» вул. Князя Василька, 1;ТОВ «Лайфселл» вул. Князя Василька, 1;ФОП Коваль Н.О. перукарня вул. Князя Василька, 1;Вол.-Вол. Районна рада вул. Соборна, 3;Вол.-Вол. РДА вул. Соборна, 3;ФОП Бояр З.В. магазин вул. Князя Василька, 3;ФОП Мішаков О.А. магазин «Зоосвіт» вул. Кн. Василька, 3;ФОП Склянчук М.Я. магазин «Каштан» вул. Кн. Василька, 3;ФОП Карпюк В.В. магазин промислових товарів вул. Князя Василька, 3/1,ПТМ «Вол.-Волинськтеплокомуненерго» котельня вул. Кн. Василька, 3,Киричук О.А. магазин «Лайф» вул. Кн. Василька, 3,ФОП Пташенчук В.В. бар «Мальви» вул.Д.Галицького, 3;СТ «Володимир – Волинський ринок» вул. Д.Галицького, 3;Управління ПФУ в м. Вол.-Вол. Та в Вол.-Вол. р-ні контора вул.Соборна, 1;Будинок культури вул. Д.Галицького, 7;ПП «Каскад» кафе вул.Д.Галицького, 7м. Вол.-Вол., вул. Князя Василька, 31.с.Колодеже09:00-17:00 Колодежинська сільська рада-АдмінприміщенняЛещук Н.В.- магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПГорохівський районний відділ освіти-котельня школиГорохівський районний відділ освіти-школас. Колодежі:вул. Шкільна,вул. Гнилувки 1, 21 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-3 від КТП№247 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Колгоспна 1-6,вул.Прикордонна 1-252 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№141 10:00 – 17:00 с.Волиця Колона вул.Миру,вул.Центральна частково3 КТП-133 10:00 – 16:00 ШКОЛА с.Бортнів частково1. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-216 09:00 – 17:00 Філія „К-К райавтодор” (адмінприміщення), ПП Пасічко А.Ф., ПП Луцик П.П., ПП Оксенюк М.І., ПП Войчик В.С., ПП Колошук І.Ф., ПП Бурдило О.О., ПП Павлючук В.Л., К-Каширська РССТ «Ренета», ПП Богач В.А. м. Камінь – Каширський, вул. КовельськаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1. 09:00-12:00Будинок вчителяГаражі міської радиОблфінвідділВолиньгазЛуцьксвітлоМобільна станція МТСТзОВ Глорі-плюсМП ГранітМедеканСклад магазин Набережна, 32ПП Експерт ІТЛаболаторія СудмедекспертизиАвтомийкаЦерква вул. Затишнавул. Заповітнавул. Піонерськавул. І. Франка 1-45, 2-42вул. Шевченка 5-9, 12-202. 13:00-16:00Апеляційний суд Волинської обл.ПриватБанк в-2Ощадбанк в-2Банк УкраїнаТЦ ЕлектрикХостел Червоного Хреста, 161. 09:00 – 17:00с/р с.Смолигів – ФАП, Будинок культури, Церква, дитячий садок, котельня школи, водонапірна башня;ПАТ «Укртелеком»;Торчинське СТ – магазин с.Смолигів;ФОП Касянчук М.В.,ТзОВ «ТД Мясопродукт» - забійний цех,ФОП Некрасов О.О.,ФОП Рибалко Л.О.,Школа с.Смолигів,ФГ «Поділля» - ферма,ПП Члек О.А.,ФОП Кухарук В.М. с. Смолигів,с. Сарнівка,смт Торчин вул. Наливайка, Смолигівська, Соснова, Незалежності, Гагаріна2. ПЛ-10кВ Л-20-05 до ЗТП-428 к.№10(КТП-162, 193, 303, 535, 636, 681, 702) 9:00-17:00 Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н „Равлик”) с. Липини вул. Січові стрільці, Злагоди, Д.Галицького, Сонячна, Перемоги, Л.Українки, Окружна, Ветеранів, Шевченка, Молодіжна, Івасюка, Б.Хмельницького, І.Франка, О.Пчілки, Зелена, Грушевського1. 09:00 – 17:00с.Масловець2. 09:00 – 17:00с.Острів'я1.10:00 – 15:40 АТС, школа, магазини, церква, дитячий садок, млин, ФАП, клуб, побут.с. Судче, вул. Ланевича, Рівненська, Лісова, Новоселів, РанковаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі1 ПЛ-10 Л57-07 10:00 – 16:00 с.Яревище –повністю, с.Мокре КТП-105, с.Лютка-повністю, КТП-293с.Дубечно (х.Костяново)1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-15:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-10 кВ Л-61-05від ЛР-43 до ЛР-40КТП-254КТП-244КТП-209КТП-231 10:00-15:30 ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ЖКП – водокачка, ДЕП 866- дільниця, Турійська РДА – адмінприміщення, гараж, церква, ФОП Федкевич, Мельничук – магазин, тер центр, ТРСТ – магазин, ТзОВ «Аміла», ФОП Білішук, Грисюк – столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Турійське лісове господарство» с.м.т.Турійськ вул.Проектна, Шкільна, Першотравнева, пл.Центральна3 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-15:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів