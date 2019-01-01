Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО





Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.



Зазначили, що студенти групи 22-ТБ разом із викладачем екології Бущуком В.Я. долучили до акції глобального прибирання «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».



Студенти прибрали територію біля річки Стохід (в районі місцевого пляжу)





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