Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У Любешеві студенти прибрали територію поблизу річки Стохід.
Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.
Зазначили, що студенти групи 22-ТБ разом із викладачем екології Бущуком В.Я. долучили до акції глобального прибирання «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».
Студенти прибрали територію біля річки Стохід (в районі місцевого пляжу)
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Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.
Зазначили, що студенти групи 22-ТБ разом із викладачем екології Бущуком В.Я. долучили до акції глобального прибирання «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».
Студенти прибрали територію біля річки Стохід (в районі місцевого пляжу)
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