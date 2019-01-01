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Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО

Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО
У Любешеві студенти прибрали територію поблизу річки Стохід.

Про це повідомили на сторінці коледжу у Facebook.

Зазначили, що студенти групи 22-ТБ разом із викладачем екології Бущуком В.Я. долучили до акції глобального прибирання «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».

Студенти прибрали територію біля річки Стохід (в районі місцевого пляжу)

Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО
Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО
Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО
Студенти волинського коледжу прибрали територію поблизу річки. ФОТО

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Теги: прибирання, Любешів, Волинь
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