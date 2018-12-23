Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
Сьогодні, 13:51
На автодорозі "Київ–Чоп" поблизу села Надітичі, Миколаївського району зіткнулися два мікроавтобуси: є постраждалі.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 11.00, - інформує ГУНП у Львівській області.
Як встановили поліцейські, зіткнулися два мікроавтобуси – Iveko та Mersedes, внаслідок чого Mersedes в’їхав у зупинку громадського транспорту, а Iveko з’їхав у кювет та перекинувся.
Шестеро осіб звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили у лікарню.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
З фотографій, які опублікував на сторінці Facebook Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, видно, номера з волинською реєстрацією належать одному з мікроавтобусів.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 11.00, - інформує ГУНП у Львівській області.
Як встановили поліцейські, зіткнулися два мікроавтобуси – Iveko та Mersedes, внаслідок чого Mersedes в’їхав у зупинку громадського транспорту, а Iveko з’їхав у кювет та перекинувся.
Шестеро осіб звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили у лікарню.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
З фотографій, які опублікував на сторінці Facebook Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, видно, номера з волинською реєстрацією належать одному з мікроавтобусів.
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