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Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО

Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
На автодорозі "Київ–Чоп" поблизу села Надітичі, Миколаївського району зіткнулися два мікроавтобуси: є постраждалі.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 11.00, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, зіткнулися два мікроавтобуси – Iveko та Mersedes, внаслідок чого Mersedes в’їхав у зупинку громадського транспорту, а Iveko з’їхав у кювет та перекинувся.

Шестеро осіб звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

З фотографій, які опублікував на сторінці Facebook Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, видно, номера з волинською реєстрацією належать одному з мікроавтобусів.

Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО
Бус з волинською реєстрацією потрапив у аварію на Львівщині: багато постраждалих ФОТО


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Теги: "Київ-Чоп", мікроавтобуси, волинська реєстрасія
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