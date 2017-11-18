Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Сьогодні, 14:43
Знімки дівчат з Луцька потрапили у видання «Vogue».
Фешн-зйомки дівчат з модельного агентства «MZM» надруковані в новому випуску українського «Vogue». Ще чотири різні зйомки з лучанками – на сайті італійського «Vogue», - пише Таблоїд Волині.
На світлинах Нінель Хом'як, Діана Ляшко, Іра Рейкіна, Даша Солтисюк. Саша Літвін і Соня Моргунова - в друкованому виданні Vogue Україна.
В журналі надруковані світлини, зроблені луцькою фотографкою Іриною Мельник для бренду «Jasmine Lingerie».
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Фешн-зйомки дівчат з модельного агентства «MZM» надруковані в новому випуску українського «Vogue». Ще чотири різні зйомки з лучанками – на сайті італійського «Vogue», - пише Таблоїд Волині.
На світлинах Нінель Хом'як, Діана Ляшко, Іра Рейкіна, Даша Солтисюк. Саша Літвін і Соня Моргунова - в друкованому виданні Vogue Україна.
В журналі надруковані світлини, зроблені луцькою фотографкою Іриною Мельник для бренду «Jasmine Lingerie».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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