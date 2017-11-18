Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»





Фешн-зйомки дівчат з модельного агентства «MZM» надруковані в новому випуску українського «Vogue». Ще чотири різні зйомки з лучанками – на сайті італійського «Vogue», - пише



На світлинах Нінель Хом'як, Діана Ляшко, Іра Рейкіна, Даша Солтисюк. Саша Літвін і Соня Моргунова - в друкованому виданні Vogue Україна.



В журналі надруковані світлини, зроблені луцькою фотографкою Іриною Мельник для бренду «Jasmine Lingerie».





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