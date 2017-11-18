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Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»

Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Знімки дівчат з Луцька потрапили у видання «Vogue».

Фешн-зйомки дівчат з модельного агентства «MZM» надруковані в новому випуску українського «Vogue». Ще чотири різні зйомки з лучанками – на сайті італійського «Vogue», - пише Таблоїд Волині.

На світлинах Нінель Хом'як, Діана Ляшко, Іра Рейкіна, Даша Солтисюк. Саша Літвін і Соня Моргунова - в друкованому виданні Vogue Україна.

В журналі надруковані світлини, зроблені луцькою фотографкою Іриною Мельник для бренду «Jasmine Lingerie».
Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»
Моделі з Луцька знялись для відомого журналу «Vogue»


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Теги: моделі, Луцьк, журнал «Vogue»
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