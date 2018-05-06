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Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, через суд поновив українське громадянство

Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, через суд поновив українське громадянство
Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязав Державну міграційну службу повернути українське громадянство епископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону (Юрій Харон).

Про це йдеться в постанові суду, що наявна в розпорядженні видання theБабеля.

Суд зобовʼязав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

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Епископа Гедеона 13 лютого затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».

Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ.
14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство України.

Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, через суд поновив українське громадянство

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Теги: Гедеон (Юрій Харон), священик, скандал, паспорт, Волинь
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