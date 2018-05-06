Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, через суд поновив українське громадянство

Гедеону (Юрій Харон).



Про це йдеться в постанові суду, що наявна в розпорядженні видання



Суд зобовʼязав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.



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Епископа Гедеона 13 лютого затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».



Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ.

14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязав Державну міграційну службу повернути українське громадянство епископу Української православної церкви Московського патріархату).Про це йдеться в постанові суду, що наявна в розпорядженні видання theБабеля. Суд зобовʼязав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.Епископа Гедеона 13 лютого затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» (Київ), коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ.14 квітня епископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. Уже 24 квітня єпископ подав позов з вимогою повернути йому громадянство України

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